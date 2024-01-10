Тьерри Бретон убежден, что ЕС еще может добиться цели по производству 1 миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года, которые потом можно будет передать Украине.

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"Мы будем придерживаться наших обязательств"

Я хочу сказать вам сегодня здесь, что мы будем придерживаться наших обязательств,

– заявил еврокомиссар.

Бретон отметил, что для достижения этой цели необходимо сократить экспорт в страны, не входящие в ЕС. Кроме того, нужна уверенность, что правительства стран-членов оказывают давление на свою оружейную промышленность, чтобы нарастить производство.

"Мы только Европейская комиссия", – предупредил он, в то же время добавил, что "совершенно" возможно достичь миллионной цели до марта или апреля.

Чиновник убежден, что ЕС может быть на одном уровне с Россией по производству оружия в течение 18 месяцев – двух лет. Также заявил, что для Евросоюза очень важно иметь такой же потенциал.

Politico отметило, что еврокомиссар раскритиковал официальных лиц за их сомнения в целях блока боеприпасов.

Мне неприятно, когда я вижу, что некоторые министры обороны говорят, что мы не сможем обеспечить это. Это не та информация, которую вы предоставляете, когда на вашем континенте идет война,

– заявил Бретон.

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