Достаточно ли у стран-членов НАТО боеприпасов и вооружения на складах, чтобы продолжать поддерживать Украину, и Россия может производить боеприпасы быстрее, в интервью 24 Каналу ответил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

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"Это вызов для всех, и, безусловно, он касается Европы"

"Боеприпасы, кажется, в дефиците во всем мире, и чем больше конфликтов, как вот мы видим между Израилем и ХАМАС, тем больше спрос на боеприпасы", – отметил глава МИД Латвии.

Кришьянис Кариньш подчеркнул, что это вызов для всех, и, безусловно, он касается Европы.

Основной политический акцент сосредоточен на ускорении военной промышленности, поскольку мы видим, что Россия уже переходит на "военные рельсы" в своей индустрии. Но вы знаете, что это централизованная и управляемая экономика, один человек, одно решение – и все готово,

– сказал высокопоставленный чиновник.

Также добавил, что в настоящее время в НАТО 31 страна. Впрочем, скоро будет 32. Кришьянис Кариньш подчеркнул, что это не вертикальная система управления, и в некоторых отраслях правительство иногда оказывает влияние, а кое-что – полностью приватизировано, поэтому правительство не имеет прямого влияния.

Поэтому нам нужно работать и менять наши процедуры и, возможно, законы, чтобы военная промышленность Европы росла быстрее, потому что Украина нуждается в этом, и Европа также нуждается в этом,

– подчеркнул министр.