В Брюсселе впервые прошло заседание Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД. Союзники уверены, что место Украины – в составе Альянса. Именно поэтому сейчас страны НАТО работают над тем, чтобы приблизить Киев ко всем западным стандартам. Впрочем, проблемы со скоростью передачи оружия и снарядов остаются. И это в то время, когда Россия налаживает отношения с Северной Кореей и обходит санкции.

О предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, наличии оружия для Украины и должности нового главы Альянса – читайте в эксклюзивном интервью 24 Канала с министром иностранных дел Латвии Кришьянисом Кариньшем, претендующим на высшую должность в НАТО.

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Справочно! Артурс Кришьянис Кариньш родился в семье латвийских американцев. Проходил обучение в Сент-Джонс колледже в Аннаполисе, изучал лингвистику в Пенсильванском университете. Вскоре переехал в Латвию, где основал компанию Lāču ledus, производителя и дистрибьютора льда и замороженных продуктов. Сейчас Кариньш – министр иностранных дел Латвии. А в 2019 – 2023 годах занимал должность премьер-министра Латвии. В 2009 – 2019 годах представлял интересы своей страны в Европейском парламенте.

16 марта 2023 года, во время полномасштабного вторжения России в Украину, Кариньш в качестве премьера посетил Киев, одним из первых подтвердив поддержку Украины.



Кришьянис Кариньш во время поездки в Украину посетил города Ирпень и Бучу / Фото КОВА

Саммит в Вашингтоне: будет ли приглашение в НАТО

Первая встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО в рамках подготовки к саммиту в Вашингтоне уже состоялась. Какие приоритеты Латвии на следующем саммите НАТО и чего ожидать Украине?

Мы уже решили в Вильнюсе и все согласились, что, когда будут соответствующие условия, Украина станет частью НАТО. Поэтому я не думаю, что нам нужно это дополнительно обсуждать.

Мы все решили. Теперь мы должны работать над нашими конкретными шагами. Что мы, как НАТО, можем сделать? Как отдельные страны-члены мы сейчас оказываем военную помощь Украине. Возможно, как Альянс мы могли бы делать это более эффективно. Это один аспект. Второй – для того, чтобы присоединиться к НАТО, существуют разные требования.

Каждая страна, которая подает заявку на вступление в НАТО, должна соответствовать требованиям, касающимся оперативной совместимости, процедур и законотворчества. Мы должны определить, как мы можем способствовать готовности Украины к вступлению, когда наступит соответствующий момент. Нам необходимо активно работать, взаимодействуя как со стороны самой Украины, так и со стороны НАТО. Я думаю, что мы должны сосредоточиться на этом в Вашингтоне – на конкретных шагах, которые можно осуществить уже сейчас. Мы уже определили, что будет дальше, сейчас пришло время конкретизировать действия, которые помогут достичь этой цели.

Расширение ОПК для Европы и санкции против России

Достаточно ли в целом у стран-членов НАТО боеприпасов и вооружения на складах, чтобы продолжать поддерживать Украину?

Боеприпасы, кажется, в дефиците во всем мире, и чем больше конфликтов, как вот мы видим между Израилем и ХАМАС, тем больше спрос на боеприпасы. Это вызов для всех, и, безусловно, он касается Европы. Сейчас основной политический акцент сосредоточен на ускорении военной промышленности, поскольку мы видим, что Россия уже переходит на "военные рельсы" в своей индустрии. Но вы знаете, что это централизованная и управляемая экономика, один человек, одно решение – и все готово.

В НАТО нас 31, а скоро будет 32 страны. Это не вертикальная система управления, и в некоторых отраслях правительство иногда имеет влияние, а кое-что – полностью приватизировано и правительство не имеет прямого влияния. Поэтому нам нужно работать и менять наши процедуры и, возможно, законы, чтобы военная промышленность Европы росла быстрее, потому что Украина нуждается в этом, и Европа также нуждается в этом.

Мы видим, что Россия восстанавливает свой военный потенциал, в частности, получив ракеты из Северной Кореи. И пытается вернуть оружие, проданное другим странам. Также россияне все еще способны производить ракеты, получая необходимые технологии в обход санкций. Замечаете ли вы этот процесс и есть ли планы как это остановить?

Одной из тем, о которой мы говорим все больше и больше – это санкции и обход санкций. Мы знаем, что существует очень широкая категория товаров двойного назначения, которые могут быть использованы для создания беспилотников. И мы видим, что Россия действительно наращивает производство беспилотников.

Следовательно, мы должны точнее определить, что считается продукцией двойного назначения, которая не может быть экспортирована, и взаимодействовать со странами, где статистика свидетельствует о том, что, вероятно, некоторые товары двойного назначения поступают в Россию.

Мы наблюдаем это с точки зрения изменений в масштабах торговли, неожиданных или нетрадиционных изменений в масштабах торговли с некоторыми странами, где может выглядеть так, что некоторые из этих товаров, или даже значительная их часть, фактически поступает в Россию.

Поэтому санкции очень важны. Мы работаем над 12-м пакетом санкций, но сейчас мы действительно должны остановить обход санкций.

Следующий глава НАТО: какие планы латвийского министра

По данным СМИ, Вы можете баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО. Как вы оцениваете свои шансы?

Журналист спросил меня, правда ли, что я баллотируюсь, и я ответил: "Ну, если моя страна выдвинет мою кандидатуру, я буду готов". А сам процесс неопределенный. Он на самом деле достаточно своеобразный. Это консенсусное решение, поэтому все страны, а их сейчас 31, должны согласиться относительно одного кандидата.

Нет никакой заявки на работу. Нет, я даже не знаю, есть ли конкретное описание работы. Но потенциальный пул кандидатов на самом деле достаточно ограничен.

Скорее всего, следующим генеральным секретарем станет один из нынешних лидеров или недавний лидер страны. Марк Рютте пока является единственным официальным кандидатом. Сейчас он исполняет обязанности премьер-министра Нидерландов. Он ушел в отставку, но пока новое правительство не захочет, он будет продолжать выполнять свои обязанности. Я могу только хорошо отзываться о Марке Рютте, но я хочу сказать, что НАТО уже достаточно зрелая структура и уже долгое время это не просто западноевропейская организация.

Моя страна уже 20 лет является частью НАТО в странах Балтии и на всем восточном фланге и я думаю, что мы должны смотреть шире. Я думаю, что у нас на самом деле есть много хороших потенциальных кандидатов, и, если моя страна предложит мне поддержку, я также буду готов к этому.

Обратите внимание! НАТО, вероятно, назначит нового генерального секретаря на своем следующем саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

Рост популизма в Европе и помощь Украине

Мы видим рост популизма в странах ЕС, приход к власти крайне левых или крайне правых в странах, которые играют важную роль в обороне Украины. Есть ли у вас беспокойство на этот счет, и как это может повлиять на помощь Украине?

Я думаю, что надо помнить, что существует определенная риторика перед выборами и совсем другая риторика, когда вы фактически пытаетесь сформировать правительство и нужно находить партнеров. Таким образом, мы наблюдаем изменения в правительстве Словакии, и есть лишь предположение, что возможно, курс страны меняется.

Я очень внимательно слушал своего словацкого коллегу в течение последних двух дней. Поддержка Украины остается неизменной, и словацкая военная промышленность продолжит производить оружие, которое будет направлено в Украину. Таким образом, ситуация не меняется.

Сейчас мы наблюдали выборы в Нидерландах. Я думаю, что это не быстрый, а длительный процесс. Пока неизвестно, какую коалицию удастся сформировать. Но очевидно, что это будет коалиция. Впрочем, я не вижу шансов, что кто-то изменит внешнюю политику, даже если одна отдельная партия захочет этого.

Даже если такая партия выдвинет свои требования, ей нужно будет идти на компромисс и отступить от своих позиций, чтобы стать частью правительства, поскольку нет широкой поддержки для изменения правительственной политики, например, в отношении Украины. Я просто не вижу такого сценария.

Бойкот ОБСЕ: Россия ветировала председательство Эстонии

Вы отказались участвовать во встрече ОБСЕ с Сергеем Лавровым. Не могли бы прокомментировать причину, почему решили не ехать туда? Это связано с войной в Украине или с Вашими личными причинами?

Это связано со многими аспектами. ОБСЕ была создана с целью обеспечения мира и стабильности в Европе – это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В наше время в Европе есть одна страна, которая создает проблемы для всех – страна-агрессор Россия. В настоящее время эта страна-агрессор является членом ОБСЕ, и согласно процедуре и общему консенсусу, планировалось, что следующее председательство перейдет к Эстонии. Однако Россия ветировала кандидатуру нашей соседки – Эстонии.

Интервью с главой МИД Латвии: смотрите видео

Когда Эстония была готова к компромиссам, возможно, даже к договоренностям, Россия снова вмешалась и в определенном смысле исказила повестку дня в ОБСЕ. Мы, три балтийские страны, в поддержку нашего эстонского коллеги, решили не участвовать в заседании, мы не видим в этом смысл. И я понимаю, почему министр иностранных дел Украины также решил не участвовать.

Это важный сигнал, который мы посылаем, что ОБСЕ должна ставить перед собой серьезные вопросы. Соответствует ли она своему назначению, и какова ее истинная цель? Если агрессор может устанавливать вето и вмешиваться в повестку дня, какая тогда цель этой организации? Мы трое решили не участвовать, и я знаю, что Дмитрий Кулеба принял аналогичное решение.