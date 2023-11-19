Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заинтересован в должности генсека НАТО. Об этом намекнул его спикер.
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Глава МИД Латвии готов соревноваться за должность
Спикер министра дал понять, что тот хочет присоединиться к списку претендентов на кресло Йенса Столтенберга.
Если Латвия решит выдвинуть свою кандидатуру на должность генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов принять участие в соревновании,
– сказал пресс-секретарь.
По его словам, глава МИД Латвии готов внести вклад в НАТО своим опытом руководства в должности премьер-министра, четким пониманием угрозы со стороны России, сильной позицией в отношении Украины, а также "доказанным опытом достижения международного консенсуса".
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