Министр обороны Латвии Андрис Спрудс рассказал корреспондентке 24 Канала во время очередного "Рамштайна", что делает НАТО для защиты Риги.

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"НАТО делает многое. Но и мы должны выполнять национальное домашнее задание", – отметил Спрудс.

По его словам, в Латвии тоже уже сделали многое:

вернули призыв в армию, чтобы "увеличить количество людей, способных взять в руки оружие и напрямую защищать страну";

усилили оборонную промышленность.

Министр обороны Латвии подчеркнул, что этот процесс продолжается. В частности, Мадридский и Вильнюсский саммиты посодействовали защите и неприступности восточной границы, граничащей со страной-агрессором – Россией.

Сотрудничество с Украиной – взаимовыгодный процесс

Одной из своих стратегических задач на должности министра обороны Латвии Спрудс видит именно сотрудничество с союзниками, в том числе с Украиной.

Украина теперь испытывает практически все самые разные военные системы, которые были созданы на Западе, поэтому, конечно, это взаимовыгодный процесс, поддержка и сотрудничество,

– констатировал Спрудс.

По его словам, поддержка нашей страны очень важна.

Состоялось 16-е заседание "Рамштайна": основное