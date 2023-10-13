Министр обороны Латвии Андрис Спрудс рассказал корреспондентке 24 Канала во время очередного "Рамштайна", что делает НАТО для защиты Риги.
Читайте также Все члены НАТО за вступление Украины в Альянс: какие препятствия на этом пути еще возникнут
"НАТО делает многое. Но и мы должны выполнять национальное домашнее задание", – отметил Спрудс.
По его словам, в Латвии тоже уже сделали многое:
- вернули призыв в армию, чтобы "увеличить количество людей, способных взять в руки оружие и напрямую защищать страну";
- усилили оборонную промышленность.
Министр обороны Латвии подчеркнул, что этот процесс продолжается. В частности, Мадридский и Вильнюсский саммиты посодействовали защите и неприступности восточной границы, граничащей со страной-агрессором – Россией.
Сотрудничество с Украиной – взаимовыгодный процесс
Одной из своих стратегических задач на должности министра обороны Латвии Спрудс видит именно сотрудничество с союзниками, в том числе с Украиной.
Украина теперь испытывает практически все самые разные военные системы, которые были созданы на Западе, поэтому, конечно, это взаимовыгодный процесс, поддержка и сотрудничество,
– констатировал Спрудс.
По его словам, поддержка нашей страны очень важна.
Состоялось 16-е заседание "Рамштайна": основное
- На очередной встрече Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" присутствовал президент Владимир Зеленский. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк объяснил это тем, что своим визитом глава нашего государства актуализировал тему полномасштабной войны.
- О главных достижениях "Рамштайна" рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров. В целом Киев получил военную помощь в размере почти полумиллиарда долларов.
- Кроме того, во время "Рамштайна" генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал будущее Украины в Альянсе. По его словам, все страны-члены согласились с этим.