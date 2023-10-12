Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, Владимир Зеленский жестко отстаивает позицию Украины и четко аргументирует ее западным лидерам.
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Украина не готова делать вид
Как отметил Михаил Подоляк, Владимир Зеленский откровенно говорит, что Украина не готова принять другой сценарий окончания войны, кроме проигрыша России. Также наше государство не может понять, почему предоставление военной помощи ВСУ не происходит даже в рамках согласованных графиков.
Украина не готова делать вид, что Россия воюет с неизвестными военными целями, как утверждает российская пропаганда. Каждый день оккупанты запускают дроны, поднимают авиацию, чтобы выпустить ракеты, убивают гражданских, бьют артиллерией, вражеские ДРГ предпринимают попытки зайти на территорию Украины. Украинцы не готовы забыть, что сделала и продолжает делать страна-агрессор с нашей страной.
И главное – Украина не готова сделать вид, что завтра Путин должен быть снова легализован в глобальном политическом пространстве. Когда он будет насмехаться и говорить, что нас "поставили на колени" и скоро еще "добьют нас". Мы не готовы к этому. И если мы не готовы, мы хотим, чтобы и вы перестали толерировать то, что невозможно толерировать,
– подчеркнул он.
Советник главы ОПУ подчеркнул, что нельзя вернуться в довоенное время. Необходимо подчеркивать партнерам, что Россия никогда не станет той, какой была даже до февраля 2022 года, и продолжит вести себя так, как и сейчас.
Подоляк о встрече в формате "Рамштайн": смотрите видео
16-е заседание в формате "Рамштайн": главное
- В Брюсселе 11 октября состоялась 16-я встреча в формате "Рамштайн". Впервые на заседание лично приехал президент Владимир Зеленский. Заседание открыл министр обороны США Ллойд Остин, который ообщил о новом пакете помощи Украине на 200 миллионов долларов.
- В пакет помощи войдут ракеты AIM-9 Sidewinder класса "воздух – воздух" ближнего радиуса действия, боеприпасы для HIMARS, противотанковые ракеты TOW и 155-мм и 105-мм снаряды.
- Также глава Пентагона заявил, что США возглавят коалицию государств, которые помогают Украине в развитии Воздушных сил ВСУ. По его словам, Дания и Нидерланды будут возглавлять эту коалицию вместе со Штатами.
- Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Бельгия присоединилась к авиационной коалиции и передаст Украине F-16. Также есть новый оборонный пакет от Бельгии, в котором, в частности, есть ракеты для ПВО.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина присоединится к НАТО, все члены Североатлантического союза согласились на это. Ведь, по его словам, чем крепче будет Украина на поле боя, тем сильнее будет ее позиция во время мирных переговоров.