Глава государства отчитался о работе украинской делегации в Брюсселе, сообщает 24 Канал. Он поблагодарил всех союзников нашего государства.

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Состоялась встреча в формате "Рамштайн"

Президент рассказал о встрече в формате "Рамштайн", широкой оборонной коалиции из более чем 50 стран-участниц.

Министры обороны, топовые военные. Главный наш упор – это усиление нашей ПВО и наиболее важных инструментов на фронте. Артиллерия, дальнобойные системы. Благодарен всем партнерам за неизменную готовность помогать нашей обороне,

– заметил Зеленский.

Он добавил, что министр обороны Украины Рустем Умеров наметил партнерам детали приоритетов нашего государства.

"Встретился с министром обороны США Остином и новым главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Брауном. Продолжилась встреча, конкретная. Четко прозвучало, что Америка продолжит постоянную и непрерывную поддержку Украины необходимым для нашей защиты. Обсудили, как сейчас, перед зимой, усилить наши возможности в защите от российского террора – дронов и ракет. Благодарен Соединенным Штатам!" – подчеркнул украинский лидер.

Также он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Наши оборонные приоритеты, наше взаимодействие с Альянсом. Сегодня состоялось заседание Совета Украина–НАТО на уровне министров обороны, завтра состоится заседание министров обороны Альянса. Конечно, работаем над дальнейшей поддержкой наших воинов, над вполне конкретными вещами, в том числе теми поставками, о которых ребята говорили мне, когда я был на фронте, посещал бригады на передовой", – заявил глава государства.

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Бельгия предоставит Украине F-16

Зеленский рассказал, что состоялись и важные переговоры с премьер-министром Бельгии – встреча была результативной.

Бельгия присоединилась к нашей авиационной коалиции и предоставит Украине F-16. Это мощный шаг. Есть новый оборонный пакет от Бельгии, в нем несколько важных компонентов. Отмечу особо ракеты для ПВО. Спасибо!

– подчеркнул президент.

Он добавил, что Бельгия первой в мире начала конкретное использование замороженных российских активов для компенсации ущерба от российской агрессии, и уже в следующем году Украина получит 1 миллиард 700 миллионов евро в поддержку обороны и проекты восстановления.

"Очень важно, и я благодарен Бельгии и лично господину Премьер-министру Де Кроо. А по поводу санкций против России – мы обсудили введение Бельгией и рядом других влиятельных стран такой процедуры, чтобы российские бриллианты не поставлялись на рынок Европы. Это удар по доходам России", – отметил украинский лидер.

По его словам, долгожданный шаг станет реальностью.

"Итак, мощный был день! Бельгия, спасибо! Все союзники в "Рамштайне" – спасибо! Соединенные Штаты, я благодарен за лидерство и поддержку! Каждый день наши воины и весь наш народ крепче. Слава Украине!" – подытожил глава государства.