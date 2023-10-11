Об этом объявило Министерство обороны США. Это уже 48-й транш оборудования, которое администрация Байдена предоставит Украине из запасов Минобороны с августа 2021 года.
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США объявили о новой помощи
Новый пакет помощи включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять российской агрессии.
Этот пакет помощи является важным сигналом о неизменной преданности Соединенных Штатов поддержке украинского народа перед лицом российской агрессии,
– сообщили в Минобороны США.
Этот пакет содержит помощь, ранее оказанную Украине в предыдущие финансовые годы в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, оставшейся после процесса переоценки PDA.
"Соединенные Штаты остаются преданными сотрудничеству с членами Альянса и партнерами с целью предоставления Украине возможностей для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя в ближайшей перспективе, и администрация Байдена призывает Конгресс выполнить свои обязательства перед народом Украины, приняв дополнительное финансирование, чтобы Украина и дальше имела все необходимое для защиты от жестокой войны, которую избрала Россия", – говорится в сообщении.
В Минобороны США подчеркнули, что помощь в безопасности Украины является разумной инвестицией в национальную безопасность Соединенных Штатов. Ведь она помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдерживать потенциальную агрессию в других местах одновременно:
- укрепляя оборонно-промышленную базу США,
- создавая высококвалифицированные рабочие места для американцев.
В новый пакет вошли:
- Ракеты противовоздушной обороны AIM-9M;
- Оборудование противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- Дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров;
- Высокоточные авиационные боеприпасы;
- Средства радиоэлектронной борьбы;
- Ракеты для ПТРК TOW;
- ПТРК АТ-4;
- Стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- Запасные части, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.