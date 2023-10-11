Об этом объявило Министерство обороны США. Это уже 48-й транш оборудования, которое администрация Байдена предоставит Украине из запасов Минобороны с августа 2021 года.

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США объявили о новой помощи

Новый пакет помощи включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять российской агрессии.

Этот пакет помощи является важным сигналом о неизменной преданности Соединенных Штатов поддержке украинского народа перед лицом российской агрессии,

– сообщили в Минобороны США.

Этот пакет содержит помощь, ранее оказанную Украине в предыдущие финансовые годы в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, оставшейся после процесса переоценки PDA.

"Соединенные Штаты остаются преданными сотрудничеству с членами Альянса и партнерами с целью предоставления Украине возможностей для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя в ближайшей перспективе, и администрация Байдена призывает Конгресс выполнить свои обязательства перед народом Украины, приняв дополнительное финансирование, чтобы Украина и дальше имела все необходимое для защиты от жестокой войны, которую избрала Россия", – говорится в сообщении.

В Минобороны США подчеркнули, что помощь в безопасности Украины является разумной инвестицией в национальную безопасность Соединенных Штатов. Ведь она помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдерживать потенциальную агрессию в других местах одновременно:

укрепляя оборонно-промышленную базу США,

создавая высококвалифицированные рабочие места для американцев.

В новый пакет вошли:

Ракеты противовоздушной обороны AIM-9M;

Оборудование противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

Дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров;

Высокоточные авиационные боеприпасы;

Средства радиоэлектронной борьбы;

Ракеты для ПТРК TOW;

ПТРК АТ-4;

Стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к стрелковому оружию;

Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

Запасные части, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Обратите внимание! Недавно в Белом доме заверили, что, несмотря на отставку спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь.