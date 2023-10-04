Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он отметил, что Украина будет получать помощь вне зависимости от решения Палаты представителей относительно спикера, передает 24 Канал.

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Что сказал Кирби о предоставлении помощи Украине

Джон Кирби подчеркнул, что подавляющее большинство членов Конгресса США поддерживают предоставление дополнительной помощи Украине. В частности, такого мнения придерживается и спикер Палаты представителей.

Независимо от того, что состоится (с отставкой Маккарти – 24 Канал), все руководство Палаты представителей поддерживает продолжение оказания помощи Украине. И подавляющее большинство конгрессменов со стороны республиканцев поддерживают такое решение,

– заметил он.

В то же время он отметил, что все же есть небольшое количество очень активных республиканцев, выступающих против этой помощи. Однако, по его словам, они не представляют своей партии и ее руководства.

Кроме этого Кирби предупредил, что неодобрение новой помощи Украине может иметь ужасные последствия на поле боя. Поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы эта поддержка была прервана.

"Время играет не в нашу пользу. У нас достаточно финансовых ресурсов, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя еще определенное время, но нам нужно решение Конгресса", – сказал Кибри.

Это заявление представитель Белого дома сделал еще до голосования по отставке Маккарти. Поэтому пока никаких предпосылок для прекращения помощи Украине от США нет.

Маккарти все же отправили в отставку