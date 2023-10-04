Эту должность будет занимать Патрик МакГенри. Это стало возможным в соответствии с законом, принятым после терактов 11 сентября 2001 года, действующим в случае освобождения от должности спикера.

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Палата представителей назначила временного спикера

В настоящее время временным спикером Палаты представителей США стал Патрик МакГенри из Северной Каролины, который был приближенным к бывшему спикеру Кевина Маккарти. В то же время эксперты, хорошо осведомленные о тонкостях протоколов Палаты представителей, признали, что полномочия МакГенри будут значительно ограничены, в частности, он лишь созовет собрание с целью избрания нового спикера.

В то же время, поиск нового спикера будет для американских политиков очень сложной задачей. Ведь у Демократической партии нет большинства в Палате представителей, поэтому и не может претендовать на избрание своего человека на эту должность.

Однако группа трампистов-республиканцев, включающая несколько десятков конгрессменов, может заблокировать избрание любого спикера от своей партии. Следует напомнить, чтобы выбрать Маккарти, спикерам понадобилось 15 попыток из-за значительного сопротивления трампистам.

В частности, Маккарти столкнулся со значительной оппозицией со стороны ультраправых фракций, упорных сторонников Трампа, отказавшихся поддержать его кандидатуру. Однако в конце концов был достигнут компромисс, в котором Маккарти удалось достичь соглашения с трампистами. В рамках этого соглашения правила были изменены, чтобы позволить любому конгрессмену поднимать вопрос об отставке спикера, как позже использовал представитель трампистов – Гетц.

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