Теперь за это предложение должно проголосовать в Палате представителей в соответствии с регламентом. На это у них два дня.

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Гетц подал ходатайство против Маккарти

Группа радикальных республиканцев с Гетцем постоянно угрожала оказывать давление на Маккарти в Палате представителей. Их намерение состоит в том, чтобы убедить Маккарти не полагаться на голоса демократов для принятия какого-либо закона о расходах. Такая ситуация возникла, когда в субботу попытка Маккарти добиться принятия нескольких предложений о государственном финансировании исключительно голосами республиканцев провалилась.

Кроме того, Гетц выразил недовольство подходом Маккарти к обсуждению расходов и бюджету после того, как Республиканская партия взяла контроль над Палатой в начале этого года. Гетц утверждает, что Маккарти не выполнил обязательства, взятые перед коллегами-консерваторами относительно эффективных стратегий управления.

Сам Маккарти отреагировал на ходатайство в соцсети Х, ранее известной как твиттер, написав Гетцу – "Давай". Также Маккарти отверг обвинения Гетца в любых договоренностях с демократами.

Конгрессмен Патрик Т. МакГенри, доверенное лицо Маккарти, высказал свою позицию на этот счет, утверждая, что не должно быть никаких уступок демократам в обмен на их голоса. МакГенри предположил, что наличие "активного процесса ассигнований" и спикера, справедливо относящегося к партии меньшинства, должно быть достаточным мотиватором для сохранения поддержки Маккарти.

В настоящее время демократы, представленные меньшинством в Палате представителей, отказались говорить о том, какую позицию займут демократы относительно возможного голосования до того, как Гетц подал свое предложение, допустив, что слишком много неизвестно.

Согласно хорошо информированному источнику, значительное количество республиканцев, особенно присоединяющихся к крайним, якобы поддерживает предложение Гетца. Считается, что, по меньшей мере, семь депутатов этой фракции высказались в поддержку. Однако, кажется, есть определенный скептицизм среди двенадцати дополнительных республиканцев в отношении Маккарти, лидера партии.

В то же время на конференции большинство республиканцев заняли четкую позицию, отмечая, что они предпочитают принятие законопроектов об ассигнованиях, а не участия в процедурах голосования по упорным усилиям Гетца устранить Маккарти.

Напоследок Гетц признался, что может не иметь голосов для выражения недоверия Маккарти, однако добавил, что не оставит попыток устранить его "столько раз, сколько это потребуется".

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