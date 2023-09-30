Собственно предложение Кевина Маккарти предусматривает возможность правительства продолжить выполнять свою работу в течение месяца, но с сокращенным уровнем расходов. Впрочем, Палата представителей не проявила приверженности к законопроекту спикера.

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Ожидает повторное голосование

Журналисты CNN получили информацию о том, что Палата представителей назначила следующее голосование. Оно запланировано на 30 сентября. Правда, точно не понятно, что будут обсуждать в субботу и за что будут голосовать.

Сам спикер Палаты представителей высказал предположение, что "это еще не конец" для того, чтобы хоть что-то принимать. В то же время данные издания свидетельствуют о том, что Маккарти приходится иметь дело с очень расколотой группой законодателей.

В то же время, следует понимать, что если Конгресс не дойдет до определенного знаменателя до конца субботы 30 сентября, то в США наступит шатдаун. Речь идет о временной приостановке работы федеральных органов в стране.

Тем временем Украине выделили 300 миллионов долларов

Обратите внимание, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за очередной пакет помощи. Речь идет о выделение 300 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на поддержку нашего государства. Их изъяли из проекта оборонного бюджета Штатов.

Кроме того, 28 сентября в Палате представителей был принят законопроект. Он касается расходов на оборону на сумму 826 миллиардов долларов.

И хотя оба законопроекта одобрили, демократы выразили опасение. Они касались выделения помощи нашему государству в отдельный законопроект. По их мнению, российская пропаганда будет пытаться подавать как отказ от Украины.

"Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине", – сказал член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, демократ Адам Смит.

Добавим, что 300 миллионов долларов не связаны с дополнительным финансированием в размере 24 миллиарда долларов. А также нет ничего общего со связанными расходами, которые Белый дом попросил в августе. Это, к слову, тоже вызвало сопротивление ультраправых республиканцев.