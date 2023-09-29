Также в Палате представителей приняли законопроект о расходах на оборону на сумму в сумме 826 миллиардов долларов.
Несмотря на то, что оба проекта были одобрены, демократы выразили опасение, что выделение помощи Украине в отдельный законопроект российская пропаганда будет пытаться трактовать как отказ от Украины.
"Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине", – сказал член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, демократ Адам Смит.