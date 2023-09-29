Представники палати прийняли рішення пізно ввечері у четвер, 28 вересня, за ухвалення передачі коштів голосували окремо.

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Також у Палаті представників ухвалили законопроєкт про витрати на оборону на суму 826 мільярдів доларів.

Попри те, що обидва проєкти були схвалені, демократи висловили побоювання, що виділення допомоги Україні в окремий законопроєкт російська пропаганда намагатиметься трактувати як відмову від України.

"Росіяни добре знаються на пропаганді. Це буде виглядати як відмова Америки від своїх зобов'язань щодо України", – сказав член комітету Палати представників з питань збройних сил, демократ Адам Сміт.

Що цьому передувало