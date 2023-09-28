Санкции от США

Руководитель Офиса Президента Украины – Андрей Ермак сообщил, что США заморозили некоторые российские счета. Эти деньги планируют использовать для восстановления Украины. Большинство средств находятся на счетах, зарегистрированных в ЕС и Японии.

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Андрей Ермак Руководитель Офиса Президента Украины США заморозили российские суверенные активы на сумму 8 миллиардов долларов.

Специальный представитель президента США Джо Байдена по восстановлению экономики Украины – Пенни Прицкер подчеркнула, что замороженные деньги будут задействованы в украинских проектах послевоенного восстановления.

Заявления Путина о восстановлении экономики

Раньше Путин заявлял, что Россия возобновила свои замороженные активы Речь идет о заблокированных в начале полномасштабного вторжения российских золотовалютных фондах.

Напомним! В начале полномасштабного вторжения Запад заблокировал золотовалютный фонд России в размере 300 миллиардов долларов.

Необходимо понимать, что заявление Путина не подтверждено. Однако и относиться к нему скептически не стоит. Россия возобновляет свои торговые связи и находит новые пути обхода санкций.