Тепер за цю пропозицію мають проголосувати у Палаті представників відповідно до регламенту. На це вони мають два дні.

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Гетц подав клопотання проти Маккарті

Група радикальних республіканців з Гетцем постійно погрожувала чинити тиск на Маккарті в Палаті представників. Їхній намір полягає в тому, щоб переконати Маккарті не покладатися на голоси демократів для ухвалення будь-якого закону про витрати. Така ситуація виникла, коли в суботу спроба Маккарті домогтися прийняття кількох пропозицій про державне фінансування виключно голосами республіканців провалилася.

Крім того, Гетц висловив невдоволення підходом Маккарті до обговорення витрат і бюджету після того, як Республіканська партія взяла контроль над Палатою на початку цього року. Гетц стверджує, що Маккарті не виконав зобов'язань, взятих перед колегами-консерваторами щодо ефективних стратегій управління.

Сам Маккарті відреагував на клопотання у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, написавши Гетцу – "Давай". Також Маккарті відкинув звинувачення Гетца у будь-яких домовленостях з демократами.

Конгресмен Патрік Т. МакГенрі, довірена особа Маккарті, висловив свою позицію з цього приводу, стверджуючи, що не повинно бути жодних поступок демократам в обмін на їхні голоси. МакГенрі припустив, що наявність "активного процесу асигнувань" і спікера, який справедливо ставиться до партії меншості, має бути достатнім мотиватором для збереження підтримки Маккарті.

Наразі демократи, які представлені меншістю у Палаті представників, відмовилася говорити про те, яку позицію займуть демократи щодо можливого голосування до того, як Гетц подав свою пропозицію, припустивши, що надто багато невідомо.

Згідно з добре поінформованим джерелом, значна кількість республіканців, особливо тих, хто приєднується до крайніх, нібито підтримує пропозицію Гетца. Вважається, що щонайменше сім депутатів цієї фракції висловилися на підтримку. Проте, здається, є певний скептицизм серед дванадцяти додаткових республіканців щодо Маккарті, лідера партії.

Водночас на конференції більшість республіканців зайняли чітку позицію, наголошуючи на тому, що вони віддають перевагу прийняттю законопроєктів про асигнування, а не участі в процедурах голосування щодо наполегливих зусиль Гетца усунути Маккарті.

Наостанок Гетц зізнався що може не мати голосів для висловлення недовіри Маккарті, проте додав, що не полишить спроб усунути його "стільки разів, скільки це буде потрібно".

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