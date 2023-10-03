Для того, чтобы работа правительства не была парализована (то есть чтобы не произошел шатдаун), американские парламентарии приняли временный бюджет на 45 дней. В нем нет военной помощи Украине.

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Какие финансовые возможности есть у Пентагона

Американское оборонное ведомство имеет 5,2 миллиарда долларов для предоставления военной помощи Украине. Этого хватит где-то на шесть месяцев, если объемы расходов будут такими, как сейчас. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"У Пентагона есть возможность передать Украине оружия еще на 5,4 миллиарда долларов. В настоящее время США могут осуществлять поставки со своих складов на эту сумму, чтобы обеспечить срочные нужды ВСУ на поле боя", – написал корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Он ссылается на Минобороны США.

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Реакция властей США

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер 2 октября заявил, что Конгресс должен поспешить, ведь большая часть средств на помощи в области безопасности уже исчерпана.

Финансирование USAI (Инициатива содействия безопасности Украины, – 24 Канал) было приостановлено, финансирование FMF (Foreign Military Financing, помощь иностранным вооруженным силам, – 24 Канал) приостановлено. Это программы, которые позволяют нам заключать контракты для Украины в долгосрочной перспективе, поэтому мы не сможем это сделать без дальнейших действий со стороны Конгресса,

– сказал он на брифинге.

По словам Миллера, Белый дом разочарован этим буксованием Конгресса, поскольку у Украины есть поддержка обеих палат Конгресса, но решение тормозится. Спикер Госдепа подчеркнул: поддержка со стороны Америки не должна останавливаться. Если разрешить авторитарному Путину устанавливать свои порядки в суверенных странах, то разрушится весь устав ООН.

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Последние новости из США

США анонсировали новый пакет помощи Украине, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер. Это должно стать своеобразным посланием Путину: если диктатор думает, что победит, он ошибается.