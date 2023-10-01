Соединенные Штаты Америки переживают определенную турбулентность из-за проблем с принятием бюджета на год. 1 октября смогли принять только расходы сроком на 45 дней, но туда не вошла помощь Украине.

Смотрите также Конгресс США одобрил временный бюджет на 45 дней – без денег для Украины: какая позиция Байдена

Что сообщил президент США

Предварительную договоренность Байден назвал хорошей новостью. Впрочем, это еще не конец долгой истории принятия американского бюджета-2024.

Упорно призываю республиканцев в Конгрессе принять бюджетное соглашение на год и избежать нового кризиса,

– сообщил Байден на пресс-конференции.

Также он сказал, что демократы и республиканцы заключили определенное соглашение о поддержке Украины, но детали не раскрыл. Цель соглашения – поддержать наше государство, чтобы оказание военной поддержки не прерывалось.

Украина продолжит борьбу, с поддержкой Запада или без нее

Журналисты BBC отмечают, что приоритет Белого дома – помогать Киеву. Выделить должны 6 миллиардов долларов, но в резолюцию, принятую Конгрессом, эта сумма не вошла.

Против помощи Украине выступают республиканцы, и "многие открыто выступают против подхода Байдена к войне".

"Республиканцы контролируют Палату представителей, а демократы имеют незначительное большинство в Сенате. Обе палаты должны одобрить закон о бюджете, прежде чем он будет подписан как закон. Представитель Джорджии Марджори Тейлор-Грин заявила, что Киеву уже выделено слишком много помощи, отметив, что "Украина – не 51-й штат". Этот подход вызвал бешеную реакцию со стороны сенаторов от Демократической партии", – пишет BBC.

Байден и его Демократическая партия заявляют, что Америка обязана помочь Украине противостоять жестокому вторжению российского президента Владимира Путина, предупреждая, что неспособность сделать это может поощрить других автократов в будущем. Но этот вопрос стал настолько политизированным в Вашингтоне, что судьба жизненно важной военной помощи оказалась под угрозой,

– говорится в материале AFP.

В воскресенье 1 октября Байден призвал спикера Палаты представителей от Республиканской партии Кевина Маккарти "прекратить игры" и сказал, что "полностью ожидает" от него скорейшего принятия отдельного законопроекта о финансировании Украины.

"Я хочу заверить наших американских союзников, американский народ и народ Украины, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не отступим", – сказал Байден в обращении из Белого дома.

"Демократы в верхней палате Конгресса заявили в субботу: ожидают, что Маккарти вынесет на голосование отдельный законопроект о помощи Украине на следующей неделе, хотя неясно, будет ли это 24 миллиарда долларов, которых изначально добивался Байден", – заключает издание.

Смотрите также В Конгрессе есть 20 сумасбродных трампистов: политолог предположил, что будет с помощью Украины от США

В чем проблема