В Америке продолжаются внутриполитические дискуссии, связанные с политическим процессом, но Украину поддерживает и администрация США, и обе партии и палаты Конгресса, а также сам американский народ. Об этом спикер МИД Олег Николенко рассказал 24 Каналу.

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Повлияет ли ситуация с временным бюджетом США на помощь Украине

Принятие в США временного бюджета не повлияет на помощь нашему государству. Значительно хуже было бы, случись так называемый шатдаун, то есть остановка американского правительства: это могло бы негативно повлиять на реализацию текущих программ для Украины.

Ситуация с временным бюджетом США не остановит поступление помощи в Украину, которая была объявлена ранее. Сейчас это около 1,6 миллиарда долларов США на оборонку и 1,23 миллиарда долларов США прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты,

– называет суммы Олег Николенко.

Он убеждает: украинские власти активно работают с американскими партнерами, "чтобы новое бюджетное решение США, которое будет наработано в течение следующих 45 дней, включало новые средства для помощи Украине".

Что такое шатдаун Шатдаун (от англ. Shutdown – "закрытие") – это состояние, когда часть американского правительства не работает, поскольку не был принят новый бюджет, куда заложена сумма денег, необходимая для работы правительственных учреждений.



Во время шатдауна многие государственные структуры не работают: они буквально закрываются, а работникам либо не платят, либо отправляют их в бессрочные отпуска. В это время работают только те учреждения, которые необходимы для обеспечения порядка в стране, то есть силовой блок, электростанции и учреждения, ответственные за регулирование воздушного пространства.



Источник: Шатдаун (от англ. Shutdown – "закрытие") – это состояние, когда часть американского правительства не работает, поскольку не был принят новый бюджет, куда заложена сумма денег, необходимая для работы правительственных учреждений.Во время шатдауна многие государственные структуры не работают: они буквально закрываются, а работникам либо не платят, либо отправляют их в бессрочные отпуска. В это время работают только те учреждения, которые необходимы для обеспечения порядка в стране, то есть силовой блок, электростанции и учреждения, ответственные за регулирование воздушного пространства.Источник: Украинский институт будущего

Для Украины это означает продолжение работы с партнерами

Бюджетная резолюция на 45 дней, принятая в США, оказалась единственным вариантом, объясняет чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова. Туда не вошли помощь Украине и другие дополнительные программы – только финансирование для программ Федерального правительства США. Консенсуса по бюджету на год не было, обе палаты Конгресса вносили и отклоняли разные предложения, а затем Конгресс отказался "обсуждать даже квартальные цифры для США и вообще в 30 или 45 дней". Сенат вынужденно поддержал тот вариант, за который проголосовали, представ перед угрозой шатдауна.

Очень сложные дискуссии по бюджету США на 2024 фискальный год, которые шли в течение долгих месяцев, пришли к кульминации на этой неделе. Если бы не было никакого решения до конца суток 30 сентября, Америка оказалась бы в условиях шатдауна – то есть прекращения финансирования деятельности – всего Федерального правительства,

– говорит госпожа посол.

Она отмечает: внутренняя политика каждого государства – это целая вселенная, и ее следует оценивать без эмоций.

В настоящее время временная бюджетная резолюция принята только на 45 дней. Конгресс и Администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Средства есть. Правительство будет работать, так что ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятым ранее,

– уверяет Маркарова.

Через 45 дней потребуется новое решение, но у Украины есть двухпартийная и двухпалатная поддержка. "Еще до окончания этих 45 дней мы будем обсуждать конкретные решения для Украины", – надеется госпожа посол.

Что известно о временном бюджете США