Сполучені Штати Америки переживають певну турбулентність через проблеми з ухваленням бюджету на рік. 1 жовтня змогли прийняти тільки видатки на термін 45 днів, але туди не увійшла допомога Україні.

Дивіться також Конгрес США схвалив тимчасовий бюджет на 45 днів – без грошей для України: яка позиція Байдена

Що повідомив президент США

Попередню домовленість Байден назвав хорошою новиною. Утім, це ще не кінець у довгій історії прийняття американського бюджету-2024.

Наполегливо закликаю республіканців у Конгресі ухвалити бюджетну угоду на рік і уникнути нової кризи,

– повідомив Байден на пресконференції.

Також він сказав, що демократи і республіканці уклали певну угоду про підтримку України, але деталі не розкрив. Угода має на меті підтримати нашу державу, щоб надання військової підтримки не переривалося.

Україна продовжить боротьбу, із підтримкою Заходу чи без неї

Журналісти BBC зазначають, що пріоритет Білого Дому – допомагати Києву. Виділити мали 6 мільярдів доларів, але у резолюцію, прийняту Конгресом, ця сума не увійшла.

Проти допомоги Україні виступають республіканці, і "багато хто відкрито виступає проти підходу Байдена до війни".

"Республіканці контролюють Палату представників, а демократи мають незначну більшість у Сенаті. Обидві палати повинні схвалити закон про бюджет, перш ніж він буде підписаний як закон. Представник Джорджії Марджорі Тейлор-Грін заявила, що Києву вже виділено занадто багато допомоги, зазначивши, що "Україна – не 51-й штат". Цей підхід викликав шалену реакцію з боку сенаторів від Демократичної партії", – пише ВВС.

Байден і його Демократична партія заявляють, що Америка зобов'язана допомогти Україні протистояти жорстокому вторгненню російського президента Владіміра Путіна, попереджаючи, що нездатність зробити це може заохотити інших автократів у майбутньому. Але це питання стало настільки політизованим у Вашингтоні, що доля життєво важливої військової допомоги опинилася під загрозою,

– ідеться у матеріалі AFP.

У неділю 1 жовтня Байден закликав спікера Палати представників від Республіканської партії Кевіна Маккарті "припинити ігри" і сказав, що "повністю очікує" від нього швидкого прийняття окремого законопроєкту про фінансування України.

"Я хочу запевнити наших американських союзників, американський народ і народ України, що ви можете розраховувати на нашу підтримку. Ми не відступимо", – сказав Байден у зверненні з Білого дому.

"Демократи у верхній палаті Конгресу заявили в суботу: очікують, що Маккарті винесе на голосування окремий законопроект про допомогу Україні наступного тижня, хоча неясно, чи буде це 24 мільярди доларів, яких спочатку домагався Байден", – підсумовує видання.

Дивіться також В Конгресі є 20 навіжених трампістів: політолог припустив, що буде з допомогою Україні від США

У чому проблема