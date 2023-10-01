Зауважимо, що рішення ухвалили за лічені години до можливого припинення роботи уряду. "За" проголосували 335 представників проти 91. Водночас у ньому немає нової допомоги Україні. Далі законопроєкт був направлений на підписання у Білий дім, де його підписав президент США Джо Байден.

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Позиція Байдена

Президент США Джо Байден оприлюднив заяву, в якій відреагував на прийняття проєкту тимчасового фінансування урядових органів без допомоги Україні. Як заявив американський лідер, за жодних обставин не може допустити, щоб американська підтримка України була перервана.

Він сказав, що загрози шатдауну можна було б уникнути, якби республіканці в Палаті представників дотримувалися домовленостей про рівень бюджетних видатків, досягнутих між Байденом і Маккарті в рамках угоди про підвищення боргової стелі й уникнення дефолту США.

"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу залишаються непохитними у своїй підтримці України, у проголосованій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми не можемо допустити, щоб підтримка України з боку США призупинилась. Я щиро сподіваюся, що спікер підтвердить свою відданість народу України та забезпечить необхідну для України допомогу в цей критичний момент", – заяви Байден.

Він також додав, що розраховує на те, що ця ситуація буде виправлена.

Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент,

– наголосив президент США.

Президент США підписав закон

Джо Байден підписав схвалений Конгресом закон, який передбачає продовження фінансування уряду США до 17 листопада, повідомляє CNN.

Водночас в адміністрації очікують, що спікер Палати представників Кевін Маккарті незабаром винесе на голосування ще один законопроєкт на підтримку України.