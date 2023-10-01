Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. На його думку, Конгресу США незабаром вдасться дійти згоди щодо надання Україні коштів для зміцнення обороноздатності.

Дивіться також Байден проти Трампа: опитування віщують складні часи для демократів

Що означає тимчасовий бюджет США

Фінансовий рік у Сполучених Штатах традиційно розпочинається з 1 жовтня. Відповідно, до цього часу американські конгресмени мають ухвалити бюджет на наступний вік. Натомість у випадку неприйняття бюджету, система управління стає практично паралізованою.

Як зазначає Рейтерович, далеко не вперше американські конгресмени приймають тимчасовий бюджет для того, щоб отримати більше часу на досягнення компромісу у витратах. Як правило, такі "шатдауни" (аварійна зупинка роботи – 24 Канал) трапляються напередодні виборів. Відповідно, опозиційна Республіканська партія використовує цей прийом для здобуття електоральних симпатій.

"Росія намагається розкрутити цю тему і подати її, як зниження підтримки України в Сполучених Штатах. Хоча всі, хто орієнтуються в азах американської політики, чудово розуміють, що (проблеми з ухваленням бюджету – 24 Канал) – це внутрішньоамериканська історія", – запевнив політолог.

Як це вплине на допомогу Україні

За словами Рейтеровича, в майбутньому Конгрес США обов’язково ухвалить окремий закон про підтримку України.

"Україна має підтримку як республіканців, так і демократів. Звичайно, в республіканській партії є 20 навіжених трампістів, які постійно маніпулюють цим питанням. Але я думаю, що з ними вийде знайти спільну мову або просто заблокувати їхні спроби зірвати виділення допомоги Україні", – припустив політолог.

Ігор Рейтерович про тимчасовий бюджет США: дивіться відео

Водночас дуже важливо, щоб допомога Україні надходила в належних обсягах і розглядалася окремо від інших внутрішньоамериканських питань. Зокрема, кількість коштів, які надійдуть Україні, напряму залежатиме від аудиту військової допомоги, який проводить міноборони США.

“Я переконаний, що (результати аудиту – 24 Канал) будуть нормальними, адже до сьогодні не було відомо про жоден факт, коли американська допомога використовувалась Україною не за призначенням”, – зазначив Рейтерович.

Відповідно, коли у Джозефа Байдена з’являться офіційні дані, підтверджені аудитом, це стане дуже вагомим аргументом на користь продовження підтримки України. Це виб’є з рук "трампістів" аргументи про те, що Україна нібито зловживає допомогою Сполучених Штатів.

Чому республіканцям вдалося виключити підтримку України з тимчасового бюджету Опозиційні республіканці мають більшість у Палаті представників (нижня палата американського парламенту – 24 Канал). Завдяки цьому саме опозиція мала вирішальний голос у питанні схвалення чи несхвалення бюджету. Як пояснював Павло Клімкін, зараз 80% республіканських виборців підтримують кандидатів, які скептично ставляться до підтримки України. Відповідно, все більше конгресменів мусять зважати на цей тренд під час голосування.

Прийняття тимчасового бюджету США і підтримка України