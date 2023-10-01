Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. На його думку, Конгресу США незабаром вдасться дійти згоди щодо надання Україні коштів для зміцнення обороноздатності.
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Що означає тимчасовий бюджет США
Фінансовий рік у Сполучених Штатах традиційно розпочинається з 1 жовтня. Відповідно, до цього часу американські конгресмени мають ухвалити бюджет на наступний вік. Натомість у випадку неприйняття бюджету, система управління стає практично паралізованою.
Як зазначає Рейтерович, далеко не вперше американські конгресмени приймають тимчасовий бюджет для того, щоб отримати більше часу на досягнення компромісу у витратах. Як правило, такі "шатдауни" (аварійна зупинка роботи – 24 Канал) трапляються напередодні виборів. Відповідно, опозиційна Республіканська партія використовує цей прийом для здобуття електоральних симпатій.
"Росія намагається розкрутити цю тему і подати її, як зниження підтримки України в Сполучених Штатах. Хоча всі, хто орієнтуються в азах американської політики, чудово розуміють, що (проблеми з ухваленням бюджету – 24 Канал) – це внутрішньоамериканська історія", – запевнив політолог.
Як це вплине на допомогу Україні
За словами Рейтеровича, в майбутньому Конгрес США обов’язково ухвалить окремий закон про підтримку України.
"Україна має підтримку як республіканців, так і демократів. Звичайно, в республіканській партії є 20 навіжених трампістів, які постійно маніпулюють цим питанням. Але я думаю, що з ними вийде знайти спільну мову або просто заблокувати їхні спроби зірвати виділення допомоги Україні", – припустив політолог.
Ігор Рейтерович про тимчасовий бюджет США: дивіться відео
Водночас дуже важливо, щоб допомога Україні надходила в належних обсягах і розглядалася окремо від інших внутрішньоамериканських питань. Зокрема, кількість коштів, які надійдуть Україні, напряму залежатиме від аудиту військової допомоги, який проводить міноборони США.
“Я переконаний, що (результати аудиту – 24 Канал) будуть нормальними, адже до сьогодні не було відомо про жоден факт, коли американська допомога використовувалась Україною не за призначенням”, – зазначив Рейтерович.
Відповідно, коли у Джозефа Байдена з’являться офіційні дані, підтверджені аудитом, це стане дуже вагомим аргументом на користь продовження підтримки України. Це виб’є з рук "трампістів" аргументи про те, що Україна нібито зловживає допомогою Сполучених Штатів.
Чому республіканцям вдалося виключити підтримку України з тимчасового бюджету
Опозиційні республіканці мають більшість у Палаті представників (нижня палата американського парламенту – 24 Канал). Завдяки цьому саме опозиція мала вирішальний голос у питанні схвалення чи несхвалення бюджету.
Як пояснював Павло Клімкін, зараз 80% республіканських виборців підтримують кандидатів, які скептично ставляться до підтримки України. Відповідно, все більше конгресменів мусять зважати на цей тренд під час голосування.
Прийняття тимчасового бюджету США і підтримка України
- 21 вересня Володимир Зеленський під час візиту на Генасамблею ООН зустрічався з керівництвом американського Конгресу. Серед іншого, на цій зустрічі президент України сказав, що без допомоги від Сполучених Штатів Україна не зможе виграти війну.
- На той час у Конгресі намагалися знайти голоси за виділення Україні 24 млрд доларів. Ці гроші мали б піти на зміцнення обороноздатності України в першому кварталі 2024 року, однак поки що рішення про це не прийнято.
- Розуміючи, що ухвалити бюджет на 2024 рік не вдасться, в Сенат Сполучених Штатів внесли законопроєкт про короткострокову бюджетну резолюцію. Вона передбачала надання Україні 6,1 млрд доларів, з яких 4,5 млрд мали піти на оборону.
- Однак 29 вересня Палата представників, більшість у якій належить республіканцям, відхилила цей законопроєкт, каменем спотикання у якому стала зокрема й допомога Україні. Натомість було прийняте нове рішення, в якому підтримка України на найближчі 45 днів не передбачена.
- Водночас Джозеф Байден заявив, що сподівається, що республіканці дотримаються свого слова й Палата представників схвалить надання допомоги Україні окремим рішенням.