Важливе завдання для українців

Рон Десантіс у своєму інтерв'ю наговорив набагато більше. Він наголосив, що Україна не є стратегічно важливою для США, американці, мовляв, не мають чіткої місії в Україні. Ба більше, політик вважає неправильним платити зарплати "українським бюрократам" користуючись американською допомогою.

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У цьому є чимало передвиборчої риторики, але це лише частина проблеми. На сьогодні три кандидати від республіканців: Дональд Трамп, Рон Десантіс та Вівек Рамасвамі разом мають підтримку 80% республіканців. У різних опитуваннях індивідуальні результати різні, але в сумі 80%.

Усі ці кандидати так або інакше скептично ставляться до підтримки України. Водночас лише 5 – 7% республіканців мають симпатії до Росії.

Тобто "антиросійськість" ніяк не підживлює допомогу Україні, симпатія до нас залишається "віртуальною", а більшість дивляться на проблеми навколо себе: іпотека, інфляція, злочинність, міграція тощо.

Лише трохи більше третини республіканців готові допомагати нам не менше, ніж зараз. Достукатися до цих людей – одне з наших головних завдань, так само критичне, як зберегти підтримку наших фанатів. Адже втома поступово робить свою справу.

Якою тезою можна достукатися до американців

Багато республіканців мають страх, що їхнє традиційне життя йде "в нікуди", мало хто звинувачує в цьому Росію, хоча її не любить. А от Китай звинувачують багато хто – від втрати робочих місць до бажання створити конкуренцію США.

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Ми не достукаємося до цих людей, говорячи про цінності, але точно можемо вкласти в їхню свідомість просту тезу – "більше Росії – більше Китаю". Відповідно, допомагаючи Україні, ти допомагаєш послабленню Китаю.

Зараз багато хто вважає навпаки: чим слабше Росія, тим більше її залежність від Китаю і відповідно сильнішим є сам Китай. Ми маємо пояснити, що це хибний підхід, почати таку зовнішньо просту, але насправді дуже нетривіальну кампанію, щоб не втратити основний електорат республіканців та й інших теж. Інакше кожне голосування в Конгресі США все більше нагадуватиме політичне "мінне поле".