Важная задача для украинцев

Рон Десантис в своем интервью наговорил намного больше. Он подчеркнул, что Украина не является стратегически важной для США, у американцев, мол, нет четкой миссии в Украине. Более того, политик считает неправильным платить зарплаты "украинским бюрократам" пользуясь американской помощью.

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При этом немало предвыборной риторики, но это лишь часть проблемы. На сегодня три кандидата от республиканцев: Дональд Трамп, Рон Десантис и Вивек Рамасвами вместе имеют поддержку 80% республиканцев. В разных опросах индивидуальные результаты разные, но в сумме 80%.

Все эти кандидаты, так или иначе, скептически относятся к поддержке Украины. В то же время только 5 – 7% республиканцев имеют симпатии к России.

То есть антироссийскость никак не подпитывает помощь Украине, симпатия к нам остается виртуальной, а большинство смотрят на проблемы вокруг себя: ипотека, инфляция, преступность, миграция и т.д.

Лишь немного более трети республиканцев готовы помогать нам не меньше, чем сейчас. Достучаться до этих людей – одна из наших главных задач, столь же критическая, как сохранить поддержку наших фанатов. Ведь усталость постепенно делает свое дело.

Каким тезисом можно достучаться до американцев

Многие республиканцы испытывают страх, что их традиционная жизнь уходит "в никуда", мало кто обвиняет в этом Россию, хотя ее не любит. А вот Китай обвиняют многие – от потери рабочих мест до желания создать конкуренцию США.

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Мы не достучимся до этих людей, говоря о ценностях, но точно можем вложить в их сознание простой тезис – "больше России – больше Китая". Соответственно, помогая Украине ты помогаешь ослаблению Китая.

Сейчас многие считают наоборот: чем слабее Россия, тем больше ее зависимость от Китая и соответственно сильнее сам Китай. Мы должны объяснить, что это ошибочный подход, начать такую внешне простую, но действительно очень нетривиальную кампанию, чтобы не потерять основной электорат республиканцев и других тоже. Иначе каждое голосование в Конгрессе США будет все больше напоминать политическое "минное поле".