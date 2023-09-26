Мифы, в которых есть частица правды

Во-первых, союзники хотят варить лягушку-Россию постепенно, чтобы не спровоцировать ее на что-то апокалиптическое против стран НАТО.

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Во-вторых, если бы война закончилась в 2023 году, военно-промышленный комплекс США и Европы просто не успели бы отбить расходы на расконсервирование промышленной линии по массовому производству оружия и боеприпасов.

Это примеры характерных полумифов этой войны. За ними украинцы становятся жертвами циничной realpolitik и того, что западный бизнес хочет заработать побольше денег.

Но обе вышеприведенные причины небезосновательны.

Космическая разведка свидетельствует о том, что недоимперия активно пытается возобновить деятельность ядерного полигона на Новой Земле. Если России удастся провести успешные ядерные испытания стратегического и тактического ядерного оружия, мир серьезно приблизится к потенциальному апокалипсису. Не считаться с этим лидеры демократического мира не могут. Потому и есть постепенность, которую, например, я не воспринимаю, но понимаю.

Актуально США должны предоставить нам это оружие, если действительно желают победы Украины

Когда и сколько будет оружия – решать не нам

Что касается второго аргумента, то да, деньги все-таки правят миром. И во время мира, и во время войны тоже.

Однако прежде чем выдвигать претензии к меркантильным союзникам, нужно сначала посмотреть в зеркало. Разве Украина полностью перешла на военные рельсы? И вместо перекладки брусчатки в городах начала массово производить дроны? Мы перестали тратить деньги в ресторанах и других развлекательных заведениях и направили их на помощь нашим воинам? Правоохранители уже не обнаруживают у военкомов какого-то сказочного состояния?

У нас хотя бы началось расследование, почему Украина, которой после СССР остался очень мощный ВПК, к началу войны оказалась только с двухмесячным запасом снарядов и патронов? То-то же...

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Если страна не самодостаточна хотя бы по основным оборонным показателям, она будет вынуждена обращаться за помощью. Ее приходится принимать с благодарностью, даже если она не всегда отвечает нашим потребностям. Тем более желаниям.

Поэтому ракеты ATACMS и другие будут. Но тогда и в том количестве, как решат наши союзники, исходя из собственных стратегических интересов. Потому что мы за 30 лет об украинских стратегических интересах не очень задумывались.