Проблемы имеющихся ракет

Мысль, конечно, интересна, особенно густо сдобрена обсессивно-компульсивным "достаточно унижаться перед Байденом!". Однако она совершенно неверна.

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Украине очень нужны ATACMS, и я попробую объяснить почему. Очень хотел бы, что б то, почему они нам так нужны, поняли и в Овальном кабинете.

Сегодня Украина имеет на вооружении два типа дальнобойных ракет – Storm Shadow и Scalp EG, а также есть еще какая-то собственного производства, но о ней практически ничего неизвестно, да и не думаю, что количественно ее столько же, сколько SS/Scalp EG.

Storm Shadow и Scalp EG – это крылатые дозвуковые ракеты. Они отлично справляются с поставленными задачками, в особенности с учетом предельной трудности перехвата этих ракет русскими средствами ПВО. Но у них есть два очень неприятных нюанса.

Первый аспект связан с носителем, которым является фронтовой бомбардировщик Су-24 В первую очередь их у нас ограниченное количество. Сами же Су-24 привязаны к аэродромам, по которым оккупанты не только время от времени наносят удары, но и ведут наблюдение.

Поэтому, когда Су-24 взлетает, россияне об этом тут же узнают. Провести незаметную, максимально потайную атаку очень сложно, когда имеешь привязку к носителю, а носитель имеет привязку к локации, пусть и не одной.

Но второй нюанс еще более неприятный – ограниченный боекомплект ракет.

Какими бы хорошими ни были Storm Shadow и Scalp EG, но их количество невелико. Великобритания с Францией имеют ограниченный запас этих ракет, а производство их не столь быстро, чтобы в сутки производить необходимый для Сил обороны ударный потенциал безграничного применения.

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ATACMS – это о максимальной эффективности

А теперь насчет ATACMS. Этих ракет на хранении в США больше, чем Storm Shadow и Scalp EG в Великобритании и Франции вместе взятых, причем в разы. Но самое главное, что эта ракета позволяет нам значительно расширить спектр локаций пусков и повысить внезапность нанесения ударов.

Благодаря тому, что ATACMS применяют в РСЗО M142 HIMARS и M270, не будет постоянной привязки к локации размещения и возможности отследить направление угрозы. Вдоль всей линии боевого столкновения расположены десятки M142 и M270, которые в любой момент смогут применить ATACMS.

Напомню об архаическом договоре о нераспространении ракет средней и малой дальности. Суть его заключалась как раз в нераспространении таких ракет для сухопутных комплексов, поскольку отследить выдвижение такой пусковой на позицию пуска сложнее, чем отследить самолет.

Таким образом, Украина сможет значительно разнообразить географию применения дальнобойных ракет и повысить возможности успешного продвижения Сил обороны и освобождения оккупированных территорий. Комбинируя ATACMS с другими ракетами, мы добьемся максимального коэффициента полезного действия.

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К сожалению, отсутствие ATACMS – это ограничение украинской армии в операциях по созданию условий для успешного наступления. Упорный отказ от передачи этих ракет – это больше саботаж таких операций, чем что-либо другое.

Если США действительно желают победы Украине, передайте ATACMS!