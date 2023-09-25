Проблеми наявних ракет
Думка, звичайно, цікава, особливо густо присмачена обсесивно-компульсивним "досить принижуватися перед Байденом!". Однак вона абсолютно неправильна.
Читайте також Між емоціями та політикою: чому Польща дуже потрібна Україні
Україні дуже потрібні ATACMS і я спробую пояснити чому. Дуже хотів би, що те, чому вони нам так потрібні, зрозуміли й в Овальному кабінеті.
На сьогодні Україна має на озброєнні два типи далекобійних ракет – Storm Shadow і Scalp EG, а також є ще якась власного виробництва, але про неї практично нічого невідомо, та й не думаю, що кількісно її стільки ж, скільки SS/Scalp EG.
Перший аспект пов'язаний з носієм, яким є фронтовий бомбардувальник Су-24. Насамперед їх у нас обмежена кількість. Самі ж Су-24 прив'язані до аеродромів, по яких окупанти не лише час від часу завдають ударів, а й ведуть спостереження.
Тому коли Су-24 злітає, росіяни про це вже знають. Провести непомітну, максимально потайну атаку дуже складно, коли маєш прив'язку до носія, а носій має прив'язку до локації, нехай і не однієї.
Але другий нюанс ще неприємніший – обмежений боєкомплект ракет.
Якими б хорошими не були Storm Shadow і Scalp EG, але їхня кількість невелика. Велика Британія з Францією мають обмежений запас цих ракет, а виробництво їх не настільки швидке, щоб за добу виробляти необхідний для Сил оборони ударний потенціал безмежного застосування.
До теми Хто відповідальний за швидкість контрнаступу ЗСУ
ATACMS – це про максимальну ефективність
А тепер щодо ATACMS. Цих ракет на зберіганні у США більше ніж Storm Shadow та Scalp EG у Великої Британії та Франції разом узятих, причому в рази. Але найголовніше це те, що ця ракета дозволяє нам значно розширити спектр локацій пусків і підвищити раптовість завдання ударів.
Завдяки тому, що ATACMS застосовують у РСЗВ M142 HIMARS та M270, не буде постійної прив'язки до локації розміщення та можливості відстежити напрямок загрози. Уздовж усієї лінії бойового зіткнення розташовані десятки M142 і M270, які в будь-який момент зможуть застосувати ATACMS.
Таким чином, Україна зможе значно урізноманітнити географію застосування далекобійних ракет та значно підвищити можливості успішного просування Сил оборони та звільнення окупованих територій. Комбінуючи ATACMS з іншими ракетами, ми досягнемо максимального коефіцієнта корисної дії.
Цікаво Розумом Росію не збагнути, або чому дружини льотчиків з Енгельса обурені
На жаль, відсутність ATACMS – це обмеження української армії в операціях зі створення умов для успішного наступу. Наполеглива відмова від передачі цих ракет – це більше саботаж таких операцій, ніж будь-що інше.
Якщо США справді бажають перемоги Україні, то передайте ATACMS!