Проблеми наявних ракет

Думка, звичайно, цікава, особливо густо присмачена обсесивно-компульсивним "досить принижуватися перед Байденом!". Однак вона абсолютно неправильна.

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Україні дуже потрібні ATACMS і я спробую пояснити чому. Дуже хотів би, що те, чому вони нам так потрібні, зрозуміли й в Овальному кабінеті.

На сьогодні Україна має на озброєнні два типи далекобійних ракет – Storm Shadow і Scalp EG, а також є ще якась власного виробництва, але про неї практично нічого невідомо, та й не думаю, що кількісно її стільки ж, скільки SS/Scalp EG.

Storm Shadow та Scalp EG – це дозвукові крилаті ракети. Вони чудово справляються з поставленими завданнями, особливо з урахуванням граничної складності перехоплення цих ракет російськими засобами ППО. Але у них є два дуже неприємні нюанси.

Перший аспект пов'язаний з носієм, яким є фронтовий бомбардувальник Су-24. Насамперед їх у нас обмежена кількість. Самі ж Су-24 прив'язані до аеродромів, по яких окупанти не лише час від часу завдають ударів, а й ведуть спостереження.

Тому коли Су-24 злітає, росіяни про це вже знають. Провести непомітну, максимально потайну атаку дуже складно, коли маєш прив'язку до носія, а носій має прив'язку до локації, нехай і не однієї.

Але другий нюанс ще неприємніший – обмежений боєкомплект ракет.

Якими б хорошими не були Storm Shadow і Scalp EG, але їхня кількість невелика. Велика Британія з Францією мають обмежений запас цих ракет, а виробництво їх не настільки швидке, щоб за добу виробляти необхідний для Сил оборони ударний потенціал безмежного застосування.

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ATACMS – це про максимальну ефективність

А тепер щодо ATACMS. Цих ракет на зберіганні у США більше ніж Storm Shadow та Scalp EG у Великої Британії та Франції разом узятих, причому в рази. Але найголовніше це те, що ця ракета дозволяє нам значно розширити спектр локацій пусків і підвищити раптовість завдання ударів.

Завдяки тому, що ATACMS застосовують у РСЗВ M142 HIMARS та M270, не буде постійної прив'язки до локації розміщення та можливості відстежити напрямок загрози. Уздовж усієї лінії бойового зіткнення розташовані десятки M142 і M270, які в будь-який момент зможуть застосувати ATACMS.

Нагадаю про архаїчний договір про нерозповсюдження ракет середньої та малої дальності. Суть його була якраз у нерозповсюдженні таких ракет для сухопутних комплексів, оскільки відстежити висування такої пускової на позицію пуску складніше, ніж відстежити літак.

Таким чином, Україна зможе значно урізноманітнити географію застосування далекобійних ракет та значно підвищити можливості успішного просування Сил оборони та звільнення окупованих територій. Комбінуючи ATACMS з іншими ракетами, ми досягнемо максимального коефіцієнта корисної дії.

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На жаль, відсутність ATACMS – це обмеження української армії в операціях зі створення умов для успішного наступу. Наполеглива відмова від передачі цих ракет – це більше саботаж таких операцій, ніж будь-що інше.

Якщо США справді бажають перемоги Україні, то передайте ATACMS!