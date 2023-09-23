Росіяни та їхня паралельна реальність

А потім дружина льотчика з Енгельса придбає машину за гроші, які заробив льотчик з Енгельса, і поїде до Європи. Її не пустять на цьому авто, і вона теж здивується: "Не розуміємо, до чого тут ми. Це все Владімір Путін. Ви що хочете, щоб ми об'єдналися навколо Путіна?".

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А що сталося? Чому раптом росіян, які живуть у Росії, які не сіли до в'язниці за протести проти війни та продовжують жити в Росії, не пускають до Європи на їхніх автомобілях? І вони бідні й нещасні будуть змушені знову нести свої гроші Реджепу Ердогану та летіти через Стамбул. Що ж сталося? Чому ж їх не пускають?

І якби ж то проблеми виникали у "хороших" росіян, які виїхали до Європи на знак протесту. У тих, хто не пішов на компроміс з Путіним і не залишився жити в країні, яка веде агресивну війну та творить геноцид. Росія знову повернулася до атак по енергетичній інфраструктурі та заводу Pepsi (а все тому, що там багато калорій, енергетично багатий напій).

Однак ні. На проблеми скаржаться люди, які живуть у Росії. Вони вимагають зрозуміти їхнє становище. Вони не розуміють чи не хочуть розуміти зв'язок між тим, що вони живуть у Росії, і це нормально, що їх не повинні пускати до себе цивілізовані країни.

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Не розуміють, що це дивно, що їх загалом кудись пускають. Адже серед них можуть бути льотчики з Енгельса, найманці з "Вагнера" або просто чергові Петров і Баширов, які прямують на завдання. Не розуміють, що це ціна їхнього компромісу, коли вони залишаються в країні, яка відповідальна за жахливі злочини й продовжує чинити зло. Вони, залишаючись у Росії, є учасниками цього зла.

"Не розуміємо, до чого тут ми…."

Кажуть, розумом Росію не збагнути. Але чомусь ті, хто найбільше нічого не розуміє, – це самі росіяни.