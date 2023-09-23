Россияне и их параллельная реальность

А потом жена лётчика из Энгельса приобретет машину за деньги, которые заработал летчик из Энгельса, и уедет в Европу. Ее не пустят на этом авто, и она тоже удивится: "Не понимаем, при чем здесь мы. Это все Владимир Путин. Вы что хотите, чтобы мы объединились вокруг Путина?".

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А что случилось? Почему вдруг россиян, живущих в России, которые не сели в тюрьму за протесты против войны и продолжают жить в России, не пускают в Европу на их автомобилях? И они бедны и несчастны будут вынуждены снова нести свои деньги Реджепу Эрдогану и лететь через Стамбул. Что же произошло? Почему их не пускают?

И если бы проблемы возникали у "хороших" россиян, выехавших в Европу в знак протеста. У тех, кто не пошел на компромисс с Путиным и не остался жить в стране, ведущей агрессивную войну и творящей геноцид. Россия снова вернулась к атакам по энергетической инфраструктуре и заводу Pepsi (а все потому, что там много калорий, энергетически богатый напиток).

Однако нет. На проблемы жалуются люди, живущие в России. Они требуют понять их положение. Они не понимают или не хотят понимать связь между тем, что живут в России, и это нормально, что их не должны пускать к себе цивилизованные страны.

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Не понимают, что это странно, что их вообще куда-то пускают. Ведь среди них могут быть летчики из Энгельса, наемники из "Вагнера" или просто очередные Петров и Баширов, направляющееся на задание. Не понимают, что это цена их компромисса, когда они остаются в стране, которая отвечает за ужасные преступления и продолжает совершать зло. Они, оставаясь в России, являются участниками этого зла.

"Не понимаем, при чем здесь мы…."

Говорят, умом Россию не понять. Но почему-то самые непонятливые – это сами россияне.