Зависимость от союзников или собственный путь

Мы не можем договариваться, поскольку это означает наше исчезновение в краткосрочной перспективе. Съедят и косточки выплюнут. Или даже с костями переварят.

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Россияне остановиться не могут из-за окончательной утраты репутации и возможности возникновения внутреннего недовольства властью. Ну и раздутую самооценку "сверхдержавы" куда девать? Типа россияне "никогда не проигрывают" или "россияне своих не бросают". Проигрывают и бросают.

Уже более года, как репутация "сверхдержавы" утонула в дерьме, а авторитет болтается на уровне африканских стран или стран третьего мира. Однако никогда, даже истекая кровью и захлебываясь в своих экскрементах, Россия этого не признает.

Ее мобилизационный потенциал выше нашего в разы. Следовательно, мы можем полагаться только на технические средства, превосходящие противника по качеству, технологиям и эффективности.

Такие средства мы, к сожалению, сами не производим. В этой продолжительной войне нам придется полагаться на помощь союзников. Во всем. Вплоть до обучения личному составу.

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Это означает зависимость в одобрении любых решений. Или намекает на необходимость проектировать свое оружие и строить собственное производство. Кто кормит девушку, тот ее танцует. А танец нас ждет долгий... настоящий марафон. Без своих наработок нам в этом марафоне будет очень сложно.