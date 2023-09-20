Зимой последствия могут быть катастрофическими

Сейчас командиры воинских частей получают возможность договориться с местными властями. При уплате налогов многие города направляют на это 20 – 30% средств от НДФЛ на нужды конкретных воинских частей.

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Каждый командир может распоряжаться этим личным внештатным фондом, покупать необходимое или изменить место уплаты НДФЛ, если отношение местных властей не устраивает.

Получит ли эти средства военная часть, если НДФЛ будет взят в центральный бюджет? Мы все понимаем, что, как только деньги пойдут в центральный бюджет, то по действующему законопроекту военная часть не получит ничего, а командиры будут лишены возможности финансировать свои приоритетные потребности.

Местное самоуправление выполняет основную работу по поддержанию жизнедеятельности населенных пунктов, где живут военнослужащие и их семьи. Этот НДФЛ позволяет делать дотации на инфраструктуру, готовить города к зиме, когда враг снова будет нарушать электро-, водо- и газоснабжение. Резервы горючего, генераторы для общин и т.д.

Государство все это не финансирует. Без жизнедеятельности городов возможности использования их для нужд обороны значительно сократятся, а у нас и так большой отток кадров, большая эмиграция. Если забрать деньги на инфраструктуру, центральный бюджет все это финансировать не будет. К каким последствиям это может привести зимой? К катастрофическим.

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Лучшее решение

Что делать?

Первый вариант : да, класть брусчатку, ремонтировать стадионы, покупать дорогие машины за счет местных бюджетов нецелесообразно. Однако такие же нецелевые расходы производят и органы центральной власти. Поэтому следует определить законом на период войны понятие целевых и нецелевых расходов из бюджетов всех уровней. Чтобы деньги шли исключительно на нужды обороны, жизнедеятельность, социальную защиту. Тогда не надо что-нибудь забирать.

: да, класть брусчатку, ремонтировать стадионы, покупать дорогие машины за счет местных бюджетов нецелесообразно. Однако такие же нецелевые расходы производят и органы центральной власти. Поэтому следует определить законом на период войны понятие целевых и нецелевых расходов из бюджетов всех уровней. Чтобы деньги шли исключительно на нужды обороны, жизнедеятельность, социальную защиту. Тогда не надо что-нибудь забирать. Второй вариант, который мне больше всего нравится: оставить местным бюджетам часть НДФЛ, около 30 – 50% от нынешнего уровня. Остальные 50 – 70% перечислять непосредственно на счета воинских частей. Будет сложно, но тогда мэры будут ходить к комбригам и просить деньги на финансирование некоторых программ. Тогда деньги будут гарантированы на руках командиров частей, и они смогут сами финансировать основные потребности, а не обращаться в местное самоуправление.

Все элементы системы нашего государства нужно совершенствовать, но не путем того, чтобы деньги из одного органа власти забирать для другого органа власти. Власти должны забирать на себя ответственность. Хотите забрать местные налоги – укажите, кто теперь будет отвечать за все вопросы и проблемы, которые решались благодаря местным бюджетам. Деньги – это ответственность, и разрывать эту связь нельзя.