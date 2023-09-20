Обострение отношений – временное

Особенно после того, как его однопартийцы, как оказалось, очень активно зарабатывали на мигрантах, против которых не менее активно выступает господствующая партия. Ну, так бывает. Так когда-то одного венгерского друга Виктора Орбана, часто выступающего с гомофобными заявлениями, поймали на нелегальной гей-оргии в Брюсселе во время коронавируса.

К теме Почему судебный иск против Польши, Венгрии и Словакии – это лучший выход из ситуации

В чем разница между Украиной и Польшей? Украина отстаивает государственные интересы по вопросу зерна и другой аграрной продукции. А вот президент Польши вынуждает все польское государство работать на интересы его партии.

Это обострение в украинско-польских отношениях, которое, что немаловажно, не меняет помощь в войне и позиции Польши в отношении России, вызвано исключительно предвыборным обострением накануне голосования 15 октября.

Здесь просто нужно дождаться завершения выборов и вести тогда нормальный разговор. Когда правящая партия в Польше уже не будет тянуть ко дну всех вместе с собой, либо выиграв гонку, образовав коалицию, либо уйдя в оппозицию.

Украинское зерно не мешает польским фермерам. Но они используют его фактор, чтобы выбить себе больше денег. Денег, которых польские фермеры не заработали из-за падения цен на зерно на зерновом рынке, которое произошло из-за возвращения украинского зерна на мировой рынок. Это, конечно, повлияло и на цены, по которым свое зерно могут продать польские фермеры.

Польские власти идут им навстречу, потому что это их электорат – консервативный сельский электорат консервативной господствующей партии. Это господствующая партия Польши нуждается в голосах под выборы. Как утопленник.

К теме Поддержка самого могущественного союзника возвращается? Как США изменили отношение к победе Украины

Недавно президент Албании Байрам Бегай сказал глупость. Он сказал, что путь Украины в Евросоюз очень быстрый из-за войны и интересно, кому там у них на Западных Балканах нужно напасть на кого, чтобы и их путь ускорился. Я очень позавидовал этому человеку, потому что он не знает, что такое война и может шутить на такие темы. Не только украинские политики могут неуклюже шутить.

Не только украинские политики могут ошибаться или действовать в своих интересах. Когда это делают другие, не надо молчать. Надо говорить, кто здесь утопленник. На самом деле.