Загострення відносин – тимчасове

Особливо після того, як його однопартійці, як виявилось, дуже активно заробляти на мігрантах, проти яких не менш активно виступає панівна партія. Ну так буває. Так колись одного угорського друга Віктора Орбана, який часто виступає з гомофобними заявами, спіймали на нелегальній гей-оргії у Брюселі під час коронавірусу.

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У чому різниця між Україною і Польщею? Україна відстоює державні інтереси у питанні зерна й іншої аграрної продукції. А от президент Польщі змушує всю польську державу працювати на інтереси його партії.

Це загострення в україно-польських відносинах, яке, що важливо, не змінює допомогу у війні й позицію Польщі щодо Росії, викликане виключно передвиборчим загостренням напередодні голосування 15 жовтня.

Тут просто треба дочекатися завершення виборів і вести тоді нормальну розмову. Коли правляча партія в Польші вже не буде тягнути на дно усіх разом із собою, або вигравши перегони, утворивши коаліцію, або пішовши в опозицію.

Українське зерно не заважає польським фермерам. Але вони використовують його фактор, щоб вибити собі більше грошенят. Грошенят, яких польські фермери не заробили через падіння цін на збіжжя на зерновому ринку, яке трапилося через повернення українського зерна на світовий ринок. Це, звісно, вплинуло і на ціни, за якими своє збіжжя можуть продати польські фермери.

Польська влада йде їм назустріч, бо це їх електорат – консервативний сільський електорат консервативної панівної партії. Це панівна партія Польщі потребує голосів під вибори. Як потопельник.

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Нещодавно президент Албанії Байрам Беґай сказав дурницю. Він сказав, що шлях України до Євросоюзу дуже швидкий через війну і цікаво, кому там у них на Західних Балканах треба напасти на кого, щоб і їх шлях прискорився. Я дуже позаздрив цій людині, бо він не знає, що таке війна і може жартувати на такі теми. Не тільки українські політики можуть недолуго жартувати.

Не тільки українські політики можуть помилятися чи діяти у власних інтересах. Коли це роблять інші, то не треба мовчати. Треба казати, хто тут потопельник. Насправді.