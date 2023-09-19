Уряди трьох країн порушують закони

Можна сказати, що це найбільш цивілізований вихід з ситуації, яка склалася довкола ввезення української сільгосппродукції на ринки цих трьох центральноєвропейських країн.

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Звичайно, можна обмінюватися гнівними заявами або ж фактично взяти участь у передвиборчих кампаніях у Польщі чи Словаччині. Однак найправильнішим виходом є довести, що уряди Польщі, Словаччини та Угорщини порушують законодавства та ті угоди, які підписала Україна з Євросоюзом. Таким чином вони мають повернутися до виконання своїх зобов'язань.

По суті, нема великої різниці між порушенням конституційного права, на яке пішла Росія після того, як окупувала Крим і визнала незалежність так званих "республік" на Донбасі, і тим, що країни, які є членами ЄС та НАТО, порушують угоду про асоціацію України з ЄС та правила СОТ.

Відмінність Польщі, Словаччини та Угорщини у тому, що це – правові держави. Якщо вони програють суд, навіть будь-який популістський уряд, який керуватиме цими країнами, буде змушений виконувати судові рішення, інакше буде стикатися з економічними санкціями, які завдадуть шкоди економіці.

Чому стратегія Польщі, Угорщини та Словаччини – неправильна

Про те, що інший підхід був можливий, ми усвідомили з заяви болгарського прем'єр-міністра, який нагадав фермерам власної країни, що протестують через ввезення українського зерна, що всім своїм добробутом та можливостями останніх років, ці фермери зобов'язані європейській допомозі.

Це ж саме прем'єри Польщі, Словаччини та Угорщини мали б сказати своїм фермерам, які вимагають від урядів підтримки. Якби не інтеграція цих трьох країн до ЄС, багатьох з цих фермерів просто не було б на ринку. Отож саме в інтересах Польщі, Словаччини та Угорщини має бути виконання європейських рішень. Однак, як бачимо, уряди цих країн пішли іншим шляхом.

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Правопопулісти, які багато років керують Польщею і намагаються створити ілюзію у населення, що економічні успіхи Польщі пов'язані не з її європейською інтеграцією, зараз ризикують втратити владу. При чому існує одразу кілька варіантів розвитку подій:

до влади у Польщі повернуться демократичні ліберальні сили і країна повернеться до справжньої європейської інтеграції;

або ж у виборах непоганий результат отримає "Конфедерація незалежної Польщі", відома своїми симпатіями до російського президента Владіміра Путіна і так званим антиглобалізмом.

Якщо польські популісти з партії "Право і справедливість" створять уряд з ще більш популістськими та правими силами, то можливий розворот Польщі у бік такої ж зовнішньої політики, яку проводить Угорщина Віктора Орбана. Ми розуміємо, що Орбан дбає не про інтереси власних фермерів, а про політичні інтереси давнього приятеля Путіна, який хоче знищити українське сільське господарство.

Якщо для польського уряду знищення українського сільського господарства це побічний результат бажання залишитися при владі, то для угорського уряду – це реально мета пов'язана з російськими зазіханнями.

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Уряд Словаччини також не хотів би, щоб до влади у країні прийшли правопопулістські сили, готові до нової якості співпраці з Росією і до зменшення допомоги Україні. Значить не хоче втрачати голоси фермерів.

Тому жоден з керівників цих країн не говорить зі своїми громадянами, як з дорослими людьми. У цій ситуації найкраще – це судовий процес. Тим більше, що таких судових процесів буде ще чимало на шляху євроінтеграції нашої держави.