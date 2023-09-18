Власне, у понеділок, 18 вересня, пані міністр економіки України Юлія Свириденко виступила з відповідною заявою. За її словами, окремі держави Євросоюзу не мають права вводити обмеження на українські товари.

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Україна подає позови до СОТ

Як зазначила посадовиця, внаслідок односторонньої заборони на імпорт української агропродукції з боку Варшави, Будапешта та Братислави українські експортери зазнали та продовжують зазнавати значних збитків через простої, додаткові витрати та неможливість виконання зовнішньоекономічних угод.

Ми подаємо проти них позови в СОТ. Водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження і нам не доведеться довго з'ясовувати відносини в судах. Нам потрібна солідарність і захист інтересів фермерів. Певні кроки та тиск допоможуть відновити нормальну торгівлю між Україною і сусідніми державами, а також показати солідарність між нами.

Свириденко наголосила, що Україна вбачає, що Польща, Угорщина та Словаччина порушують свої міжнародні зобов'язання. Як вона констатувала, важливо узгоджувати дії між усіма країнами-членами Європейського Союзу.

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