Собственно, в понедельник, 18 сентября, министр экономики Украины Юлия Свириденко выступила с соответствующим заявлением. По ее словам, некоторые государства Евросоюза не имеют права вводить ограничения на украинские товары.

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Украина подает иски в ВТО

Как отметила чиновник, в результате одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции со стороны Варшавы, Будапешта и Братиславы украинские экспортеры понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоя, дополнительных затрат и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

Мы подаем против них иски в ВТО. В то же время, мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах. Нам необходима солидарность и защита интересов фермеров. Некоторые шаги и давление помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами, а также показать солидарность между нами.

Свириденко подчеркнула, что Украина видит, что Польша, Венгрия и Словакия нарушают свои международные обязательства. Как она констатировала, важно увязывать действия между всеми странами-членами Европейского Союза.

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