По словам Марчела Чолаку, в выходные он общался с Денисом Шмыгалем и Еврокомиссией. Об этом пишет румынское издание RFI, передает 24 Канал.

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Что известно о ситуации

Еврокомиссия попросила ввести систему лицензирования экспорта зерновых в страны ЕС, о чем просил сам Чолаку и депутат Европарламента от социал-демократов Виктор Негреску во время встречи с президентом Комиссии.

Премьер-министр Украины высказался в том же духе, заявив, что очень строгий контроль все равно потребуется. С тех пор, как Комиссия приняла решение не продлевать запрет, в Румынию не было ввезено ни одного килограмма пшеницы или чего-то другого, и так будет и сегодня – не потому, что Чолаку запретил это, или потому, что премьер-министр или правительство запретили это на таможне. Это было джентльменское соглашение между мной и премьер-министром Украины, которое мы оба уважали. Ни на одной таможне не было запроса на экспорт зерна из Украины в Румынию,

– сказал Чолаку.

Румынский премьер ждет украинского предложения по лицензированию зерна и обещает его обсудить. Если же будут запросы на экспорт в Румынию, то Чолаку попросит министра сельского хозяйства и министра экономики "сделать общий приказ о том, что на период 30 дней, пока все не будет установлено, ограничение будет продлено".

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Кто продлил запрет на экспорт нашего зерна