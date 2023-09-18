По словам Марчела Чолаку, в выходные он общался с Денисом Шмыгалем и Еврокомиссией. Об этом пишет румынское издание RFI, передает 24 Канал.
Смотрите также Приравнял к террористам: премьер Болгарии взорвался из-за фермеров, выступающих против зерна из Украины
Что известно о ситуации
Еврокомиссия попросила ввести систему лицензирования экспорта зерновых в страны ЕС, о чем просил сам Чолаку и депутат Европарламента от социал-демократов Виктор Негреску во время встречи с президентом Комиссии.
Премьер-министр Украины высказался в том же духе, заявив, что очень строгий контроль все равно потребуется. С тех пор, как Комиссия приняла решение не продлевать запрет, в Румынию не было ввезено ни одного килограмма пшеницы или чего-то другого, и так будет и сегодня – не потому, что Чолаку запретил это, или потому, что премьер-министр или правительство запретили это на таможне. Это было джентльменское соглашение между мной и премьер-министром Украины, которое мы оба уважали. Ни на одной таможне не было запроса на экспорт зерна из Украины в Румынию,
– сказал Чолаку.
Румынский премьер ждет украинского предложения по лицензированию зерна и обещает его обсудить. Если же будут запросы на экспорт в Румынию, то Чолаку попросит министра сельского хозяйства и министра экономики "сделать общий приказ о том, что на период 30 дней, пока все не будет установлено, ограничение будет продлено".
Смотрите также Запрет польских фруктов и овощей: ответ Украины на зерновое эмбарго
Кто продлил запрет на экспорт нашего зерна
- Еврокомиссия 15 сентября приняла решение, позволившее разблокировать экспорт украинского зерна. Впрочем, его решили не придерживаться несколько стран. Зерновой бан продолжили Польша, Венгрия и Словакия.
- Украина собирается подать на эти страны в суд. Киев расценивает эти меры Венгрии и Польши как проявление тотального недоверия к Еврокомиссии. Поэтому важно доказать, что действия этих стран юридически неправомерны и является открытым неповиновением Брюсселю.