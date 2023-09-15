Сразу несколько стран выразили несогласие с решением Еврокомиссии. Их представители подчеркнули, что эмбарго продолжат в интересах своих фермеров и агропредприятий.

Читайте также Блокаду экспорта зерна отменят: Украина введет ряд спецмер

Кто не соглашается с Еврокомиссией

Начнем с Польши. Ее премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что страна с полночи 16 сентября продлит запрет на ввоз украинского зерна, передает Wpolityce.

Мы продолжим запрет, несмотря на их несогласие. Несмотря на несогласие Еврокомиссии. Здесь и сейчас я говорю всем фермерам по всей Польше: мы продолжим запрет на импорт украинского зерна,

– заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в Эльке.

Этими словами он подчеркнул, что будет игнорировать решение Еврокомиссии.

Моравецкий, выступая в прямом эфире польского телевидения, отметил, что Польша не будет слушать "Берлин, не будет слушать Фон дер Ляен, Туска или Вебера".

Также запрет на ввоз из Украины 24 видов сельхозпродукции продлила Венгрия. В частности, речь идет о зерне, овощах, мясе и меде. Также продолжит ограничение Словакия.

Решение в Брюсселе: запрет на импорт украинских зерновых не будет продлен, Венгрия закроет свои границы для 24 украинских товаров, входящих в ее национальную компетенцию. Мы защитим интересы венгерских фермеров!

– заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Еврокомиссия упразднила зерновую блокаду