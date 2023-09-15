Відразу кілька країн висловили незгоду з рішенням Єврокомісії. Їхні представники наголосили, що ембарго продовжать в інтересах своїх же фермерів і агропідприємств.

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Хто не погоджується з Єврокомісією

Почнімо з Польщі. Її прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зазначив, що країна з півночі 16 вересня продовжить заборону на ввезення українського зерна, передає Wpolityce.

Ми продовжимо заборону, попри їхню незгоду. Попри незгоду Єврокомісії. Тут і зараз я кажу всім фермерам по всій Польщі: ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна,
– заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в Ельку.

Цими словами він наголосив, що ігноруватиме рішення Єврокомісії.

Моравецький, виступаючи в прямому ефірі польського телебачення, зазначив, що Польща не слухатиме "Берлін, не слухатиме Фон дер Ляєн, Туска чи Вебера".

Також заборону на ввезення з України 24 видів сільгосппродукції продовжила Угорщина. Зокрема, йдеться про зерно, овочі, м'ясо та мед. Також продовжить обмеження Словаччина.

Рішення в Брюсселі: заборону на імпорт українських зернових не буде продовжено, Угорщина закриє свої кордони для 24 українських товарів, що входять до її національної компетенції. Ми захистимо інтереси угорських фермерів!
заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

Єврокомісія скасувала зернову блокаду

  • Як ми зазначали, відповідне рішення ухвалила Єврокомісія. Вона проаналізувала дані про вплив експорту 4 категорій сільськогосподарської продукції на ринок ЄС. Дійшли до висновку, що викривлення у країнах-сусідах України зникли.
  • В Єврокомісії зазначили, що Україна погоджується запроваджувати заходи, які б запобігали новому сплеску імпорту з ЄС. Вони передбачатимуть систему ліцензування експорту впродовж 30 днів, щоб уникнути сплеску цін на зерно.
  • А ще Україна має запропонувати ефективні заходи контролю над експортом 4 груп товарів. Це дозволить запобігти будь-яким викривленням ринків у країнах-сусідах.
  • Крім того, Єврокомісія спільно з Україною займатимуться моніторингом ситуації через платформу. Це дозволить реагувати на будь-які непередбачувані ситуації.