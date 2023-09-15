Відразу кілька країн висловили незгоду з рішенням Єврокомісії. Їхні представники наголосили, що ембарго продовжать в інтересах своїх же фермерів і агропідприємств.

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Хто не погоджується з Єврокомісією

Почнімо з Польщі. Її прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зазначив, що країна з півночі 16 вересня продовжить заборону на ввезення українського зерна, передає Wpolityce.

Ми продовжимо заборону, попри їхню незгоду. Попри незгоду Єврокомісії. Тут і зараз я кажу всім фермерам по всій Польщі: ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна,

– заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в Ельку.

Цими словами він наголосив, що ігноруватиме рішення Єврокомісії.

Моравецький, виступаючи в прямому ефірі польського телебачення, зазначив, що Польща не слухатиме "Берлін, не слухатиме Фон дер Ляєн, Туска чи Вебера".

Також заборону на ввезення з України 24 видів сільгосппродукції продовжила Угорщина. Зокрема, йдеться про зерно, овочі, м'ясо та мед. Також продовжить обмеження Словаччина.

Рішення в Брюсселі: заборону на імпорт українських зернових не буде продовжено, Угорщина закриє свої кордони для 24 українських товарів, що входять до її національної компетенції. Ми захистимо інтереси угорських фермерів!

– заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

Єврокомісія скасувала зернову блокаду