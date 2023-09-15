Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко, котра зараз перебуває у Брюсселі, Європейська Комісія проаналізувала дані щодо впливу експорту 4 категорій сільськогосподарської продукції на ринок ЄС. Висновок: ринкові викривлення у країнах-сусідах України зникли.

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Україна запровадить необхідні заходи

Як зазначила вона, після закінчення терміну дії обмежувальних заходів щодо українського експорту зерна та інших продовольчих товарів до ЄС, Україна погоджується запровадити заходи для уникнення нового сплеску імпорту з ЄС

Так, Європейська Комісія дійшла висновку, що завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, запровадженим 2 травня 2023 року, ринкові викривлення у 5 країнах-членах, що межують з нашою державою, зникли.

Конструктивна позиція всіх учасників платформи допомогла розв'язати конкретні проблеми, а також забезпечила, що експорт до третіх країн за межами ЄС не зупинився і навіть збільшився.

Вдалося досягнути домовленості, які передбачають, що:

Наявні заходи втрачають чинність сьогодні 15 вересня.

Наша держава погодилася запровадити будь-які правові заходи, зокрема систему ліцензування експорту, впродовж 30 днів задля уникнення сплеску цін на зерно.

Крім того, з 16 вересня Україна має запровадити ефективні заходи контролю за експортом 4 груп товарів. Мета цього: запобігти будь-яким викривленням ринків у сусідніх країнах-членах ЄС.

А ще наша держава повинна подати План дій до платформи до її закриття. Себто до понеділка 18 вересня.

Також Європейська Комісія спільно з Україною моніторитимуть ситуації через платформу. Це дасть можливість реагувати на будь-які непередбачувані ситуації.

В Європейській Комісії запевняють, що утримуватимуться від будь-яких обмежень доти, поки будуть чинними та працюватимуть у повному обсязі ефективні заходи, вжиті Україною.