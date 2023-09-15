Как рассказала находящаяся в Брюсселе корреспондентка 24 Канала София Назаренко, Европейская Комиссия проанализировала данные по влиянию экспорта 4 категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. Вывод: рыночные искажения в странах-соседях Украины исчезли.

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Украина введет необходимые меры

Как отметила она, по истечении срока действия ограничительных мер по украинскому экспорту зерна и других продовольственных товаров в ЕС, Украина соглашается ввести меры по избежанию нового всплеска импорта из ЕС

Европейская Комиссия пришла к выводу, что благодаря работе Координационной платформы и временным мероприятиям, введенным 2 мая 2023 года, рыночные искажения в 5 странах-членах, граничащих с нашим государством, исчезли.

Конструктивная позиция всех участников платформы помогла решить конкретные проблемы, а также обеспечила, что экспорт в третьи страны за пределами ЕС не остановился и даже увеличился.

Удалось достичь договоренности, предусматривающих, что:

Имеющиеся меры утрачивают силу сегодня 15 сентября.

Наше государство согласилось ввести какие-либо правовые меры, в частности систему лицензирования экспорта, в течение 30 дней во избежание всплеска цен на зерно.

Кроме того, с 16 сентября Украина должна ввести эффективные меры по контролю за экспортом 4 групп товаров. Цель этого: предотвратить какие-либо искажения рынков в соседних странах-членах ЕС.

А еще наше государство должно представить План действий к платформе до его закрытия. То есть, до понедельника 18 сентября.

Также Европейская Комиссия совместно с Украиной будут мониторить ситуации через платформу. Это позволит реагировать на любые непредсказуемые ситуации.

В Европейской Комиссии уверяют, что будут воздерживаться от каких-либо ограничений до тех пор, пока будут действовать и будут работать в полном объеме эффективные меры, предпринятые Украиной.