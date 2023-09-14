Завтра, 15 сентября, истекает срок действия запрета на импорт украинского зерна в пять стран ЕС: Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию. В то время, когда четыре страны добиваются продления ограничений, Болгария предлагает разрешить Украине поставлять свою сельскохозяйственную продукцию.

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Болгария дала "добро" на импорт зерна из Украины

14 сентября парламент Болгарии большинством голосов принял решение о поддержке упразднения запрета на украинский агроимпорт. После двухчасовых дебатов "за" проголосовали 124, "против" высказались 69 депутатов.

Следует отметить, что болгарские чиновники еще во вторник заявили, что готовы пойти на встречу и выступить против продления ограничений. Это вызвало протест среди местных фермеров. Между тем в самой власти подчеркнули, что отмена запрета пойдет на пользу, ведь из-за нее в стране выросли цены.

У Зеленского уже отреагировали на решение Болгарии – его назвали проявлением "зрелой европейской демократии", которая не "смешивает экономику и политику".

Безвременная радость

Однако радоваться Украине рано. Ведь решение об отмене запрета на импорт зерна будут приниматься на уровне ЕС. И здесь все карты может спутать Польша, наиболее громко выступающая за продление запрета на импорт отдельных видов украинского зерна. Она неоднократно заявляла, что когда ЕС все-таки отменит запрет, она все равно продолжит его в одностороннем порядке.

А на днях глава офиса еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса Михаэль Гегер внес в Еврокомиссию предложение продлить запрет ограничений на украинское зерно. Пока неизвестно, о каком именно периоде идет речь.

Позиция других трех стран тоже неутешительна. Ранее и Словакия, и Венгрия, и Румыния подчеркнули, что хотят продления эмбраго.

Напомним, что в мае Еврокомиссия ввела ограничения на ряд агротоваров из Украины в упомянутые пять стран. В ответ они обязались упразднить свои односторонние запреты. В июне Еврокомиссия продлила действие ограничений на импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины до 15 сентября.