Так, с июля 2023 года российские беспилотники и ракеты уничтожили в Украине 280 000 тонн зерна, пишет Financial Times со ссылкой на данные британского правительства, информирует 24 Канал.

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Ситуация с экспортом

В течение двух последних месяцев Россия устроила серию атак беспилотников на дунайские порты Украины, пишет издание. Все для уничтожения экономической инфраструктуры и экспортных путей, созданных для обхода блокады Москвой Черного моря.

За последние 12 месяцев Украине удалось экспортировать около 35 миллионов тонн зерна через Дунай вместе с железнодорожными грузовыми перевозками через Европу. Это обеспечило экономическую поддержку страны во время войны. Но дальше возникает вопрос, как долго украинские компании могут покрывать расходы на эти альтернативные маршруты.

Украинские фермеры все больше не видят смысла выращивать культуры, поскольку они просто теряют деньги.

"Высокие затраты подорвут украинское производство зерна и приведут к тому, что экспорт в 2024 году сократится вдвое по сравнению с прошлым годом", – такой прогноз дал исполнительный директор компании "Кернел" Евгений Осипов.

В августе международные цены на пшеницу упали на 3,8% по сравнению с июлем. Но, по мнению Осипова, в следующем году они могут взлететь, когда рынок осознает размер дефицита.

Перенаправление украинского экспорта через Дунай было огромным логистическим заданием. По словам президента Украинской ассоциации международных экспедиторов Виктора Берестенко, экспорт тонны зерна в Египет через Дунай стоит около 116 долларов за тонну по сравнению с примерно 69 долларами до вторжения России в прошлом году.

"Преимущество Дуная состоит в том, что есть несколько мест, где можно загрузить и разветвленная инфраструктура", – отметил исполнительный директор компании "Нибулон" Андрей Вадатурский.

Украинские фермеры также отмечают, что пропускная способность Дуная может увеличиваться. В настоящее время государственное руководство проводит глобальное страхование, цель которого состоит в том, чтобы застраховать 30 судов, следующих через коридор в Украину. Ущерб будет покрываться государственными средствами. Проблема в том, что Россия не прекращает свои атаки.

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