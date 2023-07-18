О них 24 Каналу рассказал президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев. Он отметил фонд, специально созданный Украиной.

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Варианты безопасности

Один из вариантов – поддержка турецкого военного флота. Если эта страна предоставит свои сухогрузы, то Украина сможет нагружать зерно и безопасно ходить, считает Горбачев. Второй вариант – специальный фонд, созданный Украиной в размере 20 миллиардов гривен. Это достаточно большая сумма, которая будет использоваться в случае непредвиденных ситуаций. В частности, повреждения корабля.

"Нам больше нужно надеяться на наших военных, которые обеспечивают нам свободную зону судоходства. Напомню, что Черное море не принадлежит россиянам. Наши территориальные воды, где может быть самая большая опасность – 12 миль. Если наши военные обеспечат там безопасное судоходство, то, я думаю, мы сможем решить этот вопрос", – добавил президент Украинской зерновой ассоциации.

Напомним, "зерновое соглашение" – инициатива безопасной транспортировки зерна для разрешения продовольственного кризиса. Оно заключено во время полномасштабного вторжения. Его срок действия несколько раз пролонгировался, а Россия нарушала договоренности. 17 июля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" прекращено, а Россия вернется к нему тогда, когда будут исполнены договоренности.

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В свою очередь Николай Горбачев отметил, что в период с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 успешно прошло более 1000 кораблей.

Надеюсь, если корабли так пойдут, то международные страховые компании пополнят этот фонд в случае необходимости и бизнес найдет решение как отгрузить зерно. У нас остается железная дорога, автотранспорт, а также можем использовать порты Дуная,

– добавил он.

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