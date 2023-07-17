В Кремле впервые прокомментировали ночной "хлопок" на аннексированном полуострове. Путинский приспешник, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что договоренности о "зерновом соглашении" прекращены.

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"Договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены, они остановлены", – заявил он.

В то же время Песков отметил, что Россия немедленно вернется к "зерновому соглашению", как только его договоренность будет выполнена.

Но перешел к привычным для Кремля методам – угрозам: заявил, что ответом на сегодняшние разрушения Крымского моста – "будет достижение всех целей спецоперации".

Пропагандисты тоже взялись связывать приостановку зернового соглашения с сегодняшним "хлопком". Мол, "надводные беспилотники, атаковавшие Крымский мост" могли спустить с гражданского судна, которое, например, следовало за зерном.

Стороны соглашения официально уведомлены

Кроме того, представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия уже официально уведомила Турцию и Украину, секретариат ООН о возражении против продления зернового соглашения.

Россия сегодня официально сообщила Турции и Украине, секретариату ООН об отрицании против продления зернового соглашения,

– заявила Захарова.

Обратите внимание! Ранее в ОК "Юг" отмечали, что взрывы на Крымском мосту могут быть провокацией самого врага, чтобы, в частности, сорвать "зерновое соглашение".

Главное о "зерновом соглашении"

Соглашение было заключено в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов – по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов ("Черноморска", "Одессы" и "Южного") и снятию барьеров для экспорта российской продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продолжали в ноябре 2022 года на 120 дней до марта, затем еще дважды – на 2 месяца. Она действовала как раз до 17 июля.

В то же время, с 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зернового соглашения, фактически остановив таким образом работу зернового коридора.