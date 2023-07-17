В Кремлі таким чином вперше прокоментували нічну "бавовну" в Криму. Путінський посіпака, прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" припинено.

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Домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено, її зупинено,

– заявив він.

Водночас Пєсков зазначив, що Росія негайно повернеться до "зернової угоди" щойно її домовленості буде виконано.

Крім того, представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Росія уже офіційно повідомила Туреччину та Україну, секретаріат ООН про заперечення проти продовження зернової угоди.

Росія сьогодні офіційно повідомила Туреччину та Україну, секретаріат ООН про заперечення проти продовження зернової угоди,

– заявила Захарова.

Водночас країна терорист взялась до звичних методів погроз, заявили, що відповіддю на сьогоднішні руйнування Кримського мосту – "буде досягнення всіх цілей спецоперації".