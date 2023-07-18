Про них 24 Каналу розповів президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов. Він наголосив на фонді, який спеціально створила Україна.

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Варіанти безпеки

Один з варіантів – підтримка турецького військового флоту. Якщо ця країна надасть свої суховантажні судна, то Україна зможе навантажувати зерно і безпечно йти, вважає Горбачьов. Другий варіант – спеціальний фонд, який створила Україна у розмірі 20 мільярдів гривень. Це достатньо велика сума, яка використовуватиметься у разі непередбачуваних ситуацій. Зокрема, пошкодженні корабля.

"Нам більше треба сподіватися на наших військових, які забезпечують нам вільну зону судноплавства. Нагадаю, що Чорне море не належить росіянам. Наші територіальні води, де може бути найбільша небезпека – 12 миль. Якщо наші військові забезпечать там безпечне судноплавство, то, я думаю, ми зможемо вирішити це питання", – додав президент Української зернової асоціації.

Нагадаємо, "зернова угода" – ініціатива безпечного транспортування зерна задля вирішення продовольчої кризи. Угода укладена під час повномасштабного вторгнення. Її термін дії декілька разів пролонгувався, а Росія порушувала домовленості. 17 липня речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що "зернова угода" припинена, а Росія повернеться до неї, коли будуть виконані домовленості.

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Своєю чергою, Микола Горбачьов відзначив, що у період з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року успішно пройшло понад 1000 кораблів.

Сподіваюся, якщо кораблі так підуть, то міжнародні страхові компанії поповнять цей фонд у разі потреби та бізнес знайде рішення яким чином відвантажити зерно. У нас залишається залізниця, автотранспорт, а також можемо використовувати порти Дунаю,

– додав він.

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