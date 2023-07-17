Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Его заявление процитировал спикер главы государства Сергей Никифоров.

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Зеленский прокомментировал срыв Россией "зернового соглашения"

Никифоров рассказал, что во время сегодняшнего интервью африканским журналистам Зеленский отметил, что было два соглашения:

Украина, Турция, ООН;

Россия, Турция, ООН.

Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, она срывает свои договоренности с Генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей,

– заявил украинский лидер.

После официального сигнала России президент распорядился Министерству иностранных дел Украины подготовить наши официальные сигналы в Организацию Объединенных Наций и Турцию для того, чтобы они ответили, что они готовы продолжать эту инициативу.

"Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, – то все готовы продолжать поставки зерна", – подытожил глава государства.