Заборона імпорту українського зерна

У нещодавньому інтерв'ю, польський міністр Вальдемар Буда висловив намір Варшави продовжити заборону імпорту українських зернових, повідомляє 24 Канал. Раніше ці обмеження мали закінчитись 15 вересня.

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Вальдемар Буда Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Ми будемо домовлятися з Єврокомісією до самого кінця. Але ми не можемо дозволити, щоб українське зерно потрапляло до Польщі відразу після жнив. У пріоритеті польські фермери. Саме вони мають продавати польське зерно і отримувати за нього прийнятну ціну.

За словами Буди, законопроєкт з продовженням дії ембарго, уже на етапі розробки. Також міністр наголосив, що якщо ЄС не продовжать заборону імпорту, то це зробить польський уряд.

До моїх повноважень входить видати відповідну постанову, і я буду блокувати імпорт до Польщі. Я без вагань використаю цей інструмент цього тижня, у п’ятницю чи в суботу. Вже готується проєкт постанови. Ми будемо керуватися принципом продовольчої безпеки.

– наголосив міністр.

Саме 15 вересня мав стікати термін ембарго на українське зерно, яке ввели такі країни:

Румунія.

Польща.

Словаччина.

Болгарія.

До списку забороненої української сировини увійшли: пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник. Рішення щодо продовження ембарго, інші країни поки не підтримали.