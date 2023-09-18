За словами Марчела Чолаку, у вихідні він спілкувався з Денисом Шмигалем і Єврокомісією. Про це пише румунське видання RFI, передає 24 Канал.

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Що відомо про ситуацію

Єврокомісія попросила запровадити систему ліцензування експорту зернових до країн ЄС, про що просив сам Чолаку та депутат Європарламенту від соціал-демократів Віктор Негреску під час зустрічі з президентом Комісії.

Прем'єр-міністр України висловився в тому ж дусі, заявивши, що дуже суворий контроль все одно буде потрібен. Досі, відколи Комісія прийняла рішення не продовжувати заборону, до Румунії не було ввезено жодного кілограма пшениці або чогось іншого, і так буде і сьогодні – не тому, що Чолаку заборонив це, або тому, що прем'єр-міністр чи уряд заборонили це на митниці. Це була джентльменська угода між мною і прем'єр-міністром України, яку ми обидва поважали. На жодній митниці не було жодного запиту на експорт зерна з України до Румунії,

– сказав Чолаку.

Румунський прем'єр чекає від українського пропозиції щодо ліцензування зерна та обіцяє їх обговорити. Якщо ж будуть запити на експорт до Румунії, то Чолаку попросить міністра сільського господарства і міністра економіки "зробити спільний наказ про те, що на період 30 днів, поки все не буде з'ясовано, обмеження буде продовжено".

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Хто продовжив заборону на експорт нашого зерна